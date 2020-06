Un plan « Renaissance » pour relancer la filière touristique dans l'Yonne

Ce plan « Renaissance » a pour objectif de relancer le tourisme dans l'Yonne en accompagnant les sites et en communiquant largement comme avec ce visuel.

Limiter les pertes des mois de confinement : c'est l'objectif du plan de relance de la filière touristique dans l'Yonne intitulé « Renaissance » porté par Yonne Tourisme et le Conseil départemental 89 lancé jeudi 4 juin.

La tâche est lourde : donner envie aux Icaunais de ressortir et visiter les sites touristiques de leur département cet été après un printemps confiné. Mais aussi attirer le plus grand nombre, habitants des départements limitrophes et Franciliens alors qu'il est encore impossible d'anticiper une fréquentation étrangère.

Le plan a été financé par le Conseil départemental de l'Yonne à hauteur de 340.000 euros.

Deux axes principaux à ce plan « Renaissance »

Ce plan porté par Yonne Tourisme comporte deux volets majeurs : l'accompagnement des sites touristiques dans leur reprise d'activités et la communication en direction des Icaunais, mais pas que. Sont aussi visés par cette campagne les habitants des départements limitrophes ainsi que les Franciliens qui ont largement élu domicile dans l'Yonne pendant le confinement.

Jouer la carte de la réassurance pour prouver aux touristes que les prestataires touristiques de l'Yonne sont prêts en matière sanitaire. - Bénédicte Nastorg-Larrouture, présidente de Yonne Tourisme.

L'idée, c'est d'anticiper du tourisme principalement français. « 9 millions de Français sont partis en vacances à l'étranger en 2019 », estime Yonne Tourisme. Il s'agit de capter dans l'Yonne le maximum de ces touristes qui ne franchiront pas les frontières françaises cette année.