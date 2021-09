Un portrait anonyme de Buffon prêté au musée Buffon à Montbard

Une nouvelle recrue pour le musée Buffon de Montbard ! Il accueille ce mardi 7 septembre un portrait anonyme de Buffon. C'est le château de Bussy-Rabutin, non loin, qui fait gracieusement don de ce tableau, mais temporairement seulement, le temps de quelques rénovations.

Une arrivée symbolique

Pour le musée Buffon, ce prêt est à la fois une aubaine et un symbole très fort. Et le symbole est d'autant plus fort que le tableau est accroché ce mardi 7 septembre, le jour de l'anniversaire de la naissance de Buffon, né un 7 septembre 1707 !

"Buffon revient en quelque sorte chez lui. Il est originaire de Montbard et avoir un portrait le représentant chez nous, c'est extraordinaire" confie Lionel Markus, conservateur du musée.

Pour lui, la venue de ce tableau, même temporaire est un levier extraordinaire pour se faire connaître et faire connaître Buffon. "On va s'appuyer sur ce tableau à travers nos rencontres avec les classes en sortie scolaire, les enfants et les parents, le public aussi, pour parler de Buffon et son histoire. Mais nous n'oublierons pas de parler aussi de l'histoire du tableau, pourquoi il est chez nous, et pourquoi temporairement" termine-t-il.

Le château de Bussy-Rabutin en pleine rénovation

Intérieur d'une pièce en bon état, au château Bussy-Rabutin © Radio France - Nourhane Mahmoudi

La raison pour laquelle le portrait de Buffon atterrit au musée du même nom, c'est que le château, véritable propriétaire du tableau rénove plusieurs de ses salons du rez-de-chaussée. Les pièces sont en si mauvais état que le mobilier et autres tableaux risquent d'en pâtir.

"C'est grâce à la Mission Bern que nous pouvons rénover les pièces du rez-de-chaussée" explique tout d'abord l'administrateur du domaine, François-Xavier Verger. Les rénovations commençaient à devenir bien urgentes : le parquet a subi d'importantes inondations, et a pourri. Même tarif pour les murs.

"Nous comptons remplacer le parquet, et assainir les murs. Nous avons dû évacuer le mobilier, et autres objets d'art, que nous comptons restaurer aussi. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons prêté le portrait de Buffon" poursuit-il.

Une fois les travaux finis d'ici le mois de juillet 2022, le mobilier réintégrera les pièces rénovées au style des XVIIIe et XIXe siècles, et le tableau retrouvera sa place sur le mur d'un des salons du rez-de-chaussée.

En attendant, il intègre la collection permanente du musée Buffon, et le conservateur Lionel Markus compte bien le mettre en avant lors des journées du patrimoine prévues pour le week-end du 18 et 19 septembre.