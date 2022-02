Un concours pour sauver la Vierge de l'église de Cerdon-du-Loiret

L'église Sainte-Marguerite de Cerdon-du-Loiret en Sologne abrite un chef-d'œuvre du peintre italien Luca Giordano. Le tableau La Nativité de la Vierge date du début 18e siècle. Ce grand tableau de 2,40m sur 1,80m vient d’être sélectionné parmi les trois œuvres de la Région Centre-Val de Loire, en lice pour la campagne Le plus grand musée de France. Initié par Allianz France et la Sauvegarde de l’art Français, le tableau gagnant remportera 8 000€ pour sa restauration.

Ce qui est important, c'est de faire vivre le patrimoine

Avec ce concours, Gautier Mergey, responsable du service culture et patrimoine de la communauté de communes du Val de Sully et directeur du Belvédère à Saint Benoit sur Loire ne pense pas à l'aspect compétition mais plutôt au rayonnement du patrimoine local. "Chacune des trois communes s'accordera à dire qu'il n'est pas question de rentrer en concurrence. Ce qui est important, c'est de faire vivre le patrimoine. C'est à chacun de se mobiliser pour défendre sa chapelle. On sent bien qu'avec ce concours, les gens du territoire et les visiteurs commencent à en parler." Les communes en compétition sont Aubigny-sur-Nère et Sancoins dans le département du Cher.

Un gain de 8 000 euros

Pour Gautier Mergey, responsable du service culture et patrimoine de la communauté de communes du Val de Sully et directeur du Belvédère à Saint Benoit sur Loire, gagner ce concours serait une belle aide pour mettre en valeur les couleurs du tableau. "Aujourd'hui on ne profite plus des couleurs d'origine de ce tableau. Il s'agirait de décrasser les couches superficielles du tableau et de le retendre sur son châssis." Une restauration globale évaluée entre 10 000 et 20 000 euros." Donc pour Gautier Mergey, remporter ce concours et 8 000€ serait une aide précieuse.

Pour soutenir ce tableau, vous pouvez voter en ligne jusqu’au 10 mars.