Una lingua da chì fà ?... di Don Mathieu Santini

Tandu si facia filusufia duranti i cursi di sociulinguistica. Sigura chì quistioni paghjesa ùn ci l’aviamu mai posta.

À chì ghjova ? À parlà ? À scambià ? A dimensioni utilitarista ci brusgiaia i ditta in una situazioni pulitica tesa induva a lingua corsa era par no, ghjovani studienti militanti indiati, l’alfa è l’omega di ugni prughjettu di sucità. Ùn pinsaiamu micca à chì ghjuvaia u corsu ma à chì avaria da ghjuvà in u mondu di a Corsica indipindenti, libara da i cateni di u famosu statu francesu.

È tandu po, ci vulia à senta ci : u corsu ghjova à trasmetta una cultura, una storia, una manera d’essa ch’ùn si pò micca dì di a listessa manera in francesu. È bò ! Circheti à sfrancisà una discussioni di ghjacaraghjoli arrimbati una sera à un pezzu di contuaru… O di cantà una canzona di Vianney un ghjornu di tundera… È dinò ! O di parlà di l’avvena di st’isula in lingua francesa… À nò quì mi sbagliu. Di regula, quand’iddu si parla di a Corsica è puri di a lingua corsa nant’à u registru puliticu, si parla francesu. Ci vò chì tuttu u mondu capischi mirè… Ed hè cussì chì ugni discursata pulitica nant’à a lingua corsa chjappa pà i stradioli di u Francesu, dicendu chì l’ufficializazioni, chì u bislinguismu, chì quì, chì culà… in lingua francesa. Si parla di mezi, di i dificultà, di a legi, di a custituzioni, ecc.

À chì ghjova u corsu ? Quandu ci pensu oghji, mi dicu chì fin’tantu ch’è no piddaremu u sughjettu solu par via di u statutu o di u prughjettu di sucità, lacaremu da cantu tuttu ciò chì faci chì una lingua ùn ghjovi à nudda. Tuttu ciò chì faci chì una lingua sighi cara, sighi suchju di l'anima.

U me corsu à mè era un piaceri tamantu quandu pudia sempri parlà cù babbu in ortu, à caccia, o à tola. Hè sempri un piaceri veru quandu mi ritrovu incù amichi par rida, tarruccà, sparta è cantà. Ma via via l’uccasioni di parlà in corsu di i cosi anziani, for’di i discussioni tecnichi, si perdini. I tistimunianzi ani mutatu locu par ghjunghja à a radiu. Ed hè cussì ch’aghju intesu un ghjornu una boci anziana cù un versu propiu ghjovanu.

U corsu d’Anghjulu Ghjuvanni nant’à l’ondi di Dite a vostra era un incantu. St’imissioni era duvintata una sigonda famidda par iddu è iddu stessu, senza sapè la, era duvintatu u zionu di tuttu una cumunità d’ascultadori. U fiatu chì curria trà palatu è labbri daghjia à a so boci un sonu fiuminalincu. Era acqua d’un sapè è d’una mimoria viva chì frustaia, buccaia, è pistaia i cotuli di un passatu cumunu ghjuntu à u mari dapo un pezzu. È no, curci isiliati nant’à a noscia propia tarra, staghjiamu à senta com’iddu si tribbiaia, comu si facia tal o tal facenda antica…

Par Anghjulu Ghjuvanni, u corsu ùn ghjuvaia à nudda. Era iddu impastatu da sta lingua è a so lingua impastaia un mondu ch’iddu facia rinnascia ugni dopu meziornu.

A so boci ci aspetta oramai da fium’in da è pensu di sapè qual’hè chì u ricivarà par accumpagnà lu in i campa fiuriti di u Signori. Ripuseti in paci o Anghjulu Ghjuvà ! Ci lacheti un patrimoniu linguisticu è culturali trimendu chì, ni socu parsuasu, qualchì studienti di stu Palazzu Naziunale avarà da sfruttà un ghjornu o l’altru.