Une activité manuelle dont Le Puy-en-Velay s'est fait la spécialité : la dentelle au fuseau

La dentelle au fuseau est un art, spécialité du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Cette tradition continue à se transmettre à travers, notamment, le centre d'enseignement de la dentelle au fuseau. C'est ouvert à tous. On l'a testé pour vous.

Qu'est-ce que la dentelle au fuseau?

C'est une technique de passementerie vieille de plusieurs siècles. Elle est apparut en Italie à la Renaissance. Elle va s'exporter et notamment chez nous en France et particulièrement dans la région du Puy-en-Velay avec plus de 100 000 dentellières au XVIIIe siècle. Le siècle suivant et l'arrivée de l'industrialisation amorcent le déclin de cet art manuel.

Pour autant, la dentelle au fuseau n'a pas disparu. Elle est toujours vivante, présente au sein de la préfecture de la Haute-Loire. Elle se transmet de génération en génération mais aussi à ceux et celles qui aimeraient l'apprendre.

Joëlle est dentellière. Elle a tout appris avec sa grand mère. À son tour, elle transmet son savoir-faire en tant que formatrice au centre d'enseignement de la dentelle au fuseau. Ce jour là, je vais être son élève pendant une petite heure.

Mon but : tisser un bracelet en dentelle. Pour cela, j'ai huit fuseaux entre les mains. En suivant un ordre bien précis, que Joëlle m'a noté au préalable, je passe un premier fuseau sur un deuxième, puis un troisième sur un quatrième et ainsi de suite. Puis au fil des minutes, le bracelet commence à se dessiner. Au bout d'un certain temps, je n'ai fait que quelques centimètres. Je laisse, alors, la place à Joëlle : en quelques minutes, sa dextérité (impressionnante) permet de tisser environ le triple de ce que j'avais pu faire.

Et voila, un bracelet jaune et blanc en dentelle réalisé. Il y a quelque de gratifiant dans cette activité. Au delà, du coup de main à prendre et qui s'acquiert au fil des réalisations, on voit prendre forme un objet qu'on fabrique soi-même.

Infos pratiques

Le centre d'enseignements de la dentelle au fuseau propose des stages et des formations "à la carte" selon les envies, les projets de chacun.

Mais si vous avez envie de découvrir un savoir-faire ancestral c'est une bonne idée. Vous serez bien accueillis par des passionnés. Et le Centre n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu d'exposition avec des pièces fabuleuses à découvrir. Les expositions à thème sont fixées de mars à novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 16h30.