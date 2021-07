Une bâche géante pour lancer la candidature Unesco de la Maison Carrée

Vendredi 9 juillet, en marge du départ de la 13e étape du Tour de France, la Ville de Nîmes a installé deux bâches géantes sur le parvis du temple romain. Au total, 24 mètres de hauteur sur 9 mètres de largeur de toile blanche, posée au sol pour dévoiler le nouveau logo de la candidature nîmoise renforcé par le message « Tous fiers de notre patrimoine ». Le but ? Permettre de capter des images aériennes exceptionnelles, à l’heure où toutes les caméras du monde étaient braquées sur Nîmes à l’occasion du 108e Tour de France. Mais aussi de lancer officiellement la candidature nîmoise pour classer la Maison Carrée au patrimoine mondial de l'Unesco.

"Grâce au Tour de France, tous les Français vont voir que nous sommes dans une démarche de candidature et surtout voir nos beaux monuments uniques" s'enthousiasme Mary Bourgade, adjointe déléguée à l’inscription Unesco et au Patrimoine antique. Le label pourrait faire venir encore plus de visiteurs, et les cafés en profiteraient. "Déjà on est une place très touristique, on a beaucoup de monde l'été mais je pense qu'avec l'Unesco, ça va ramener du monde" imagine Dolovan, serveur au Carré Jazz.

Inspirée des temples d’Apollon et de Mars Ultor à Rome, la Maison Carrée peut prétendre à une valeur universelle exceptionnelle. La Ville de Nîmes devra attendre janvier 2022 pour que l’Etat dépose officiellement le dossier de candidature La Maison Carrée de Nîmes. Les experts ICOMOS International mandatés par l’Unesco auront alors 18 mois pour étudier le dossier avec un potentiel passage à la 46e session du Comité du Patrimoine Mondial à l’été 2023.

Une demande déjà retoquée en 2018

Il ne s'agit pas de la première candidature de la Ville au classement de l'Unesco. En 2018, le conseil international des monuments et des sites avait rejeté la demande de classer Nîmes, dans la mesure où d'autres villes comme Arles étaient déjà représentées sur la liste du patrimoine mondial. En revanche, les experts avaient mis l'accent sur le potentiel exceptionnel de la Maison Carrée, temple le mieux conservé du monde romain.