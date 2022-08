Une curiosité viticole en Drôme provençale : la tour de vinification du domaine le Dôme, par Clémentine

Visite guidée dans les entrailles de la tour de vinification avec Clémentine Bompard. Copier

Le mot est fort, mais l'aspect visuel le justifie : c'est une verrue. La tour de vinification du Dôme, par Clémentine n'est pas une merveille architecturale, et n'a pas la prétention de l'être. C'est un bâtiment purement fonctionnel, qui devient fascinant dès lors que vous mettez le pied à l'intérieur, et que la compréhension de son utilité se fait jour. Cette structure faire de parpaings, béton et métal mesure une vingtaine de mètres de haut, pour plus d'une dizaine de mètres de diamètre. Elle est reliée par une passerelle et un tuyau à un quai de déchargement, où le raisin est apporté après vendanges. Au troisième étage de la tour, le jus de raisin et les baies sont versées dans l'une des 10 cuves installées la tête en bas, pour la fermentation alcoolique, puis la vinification suit son court. L'intérêt de la tour de fermentation est de permettre un travail par gravité, plus la vinification avance, plus vous descendez, ce qui limite les coûts en énergie, la main d'œuvre et offre de bonnes conditions de sécurité au niveau des différentes opérations.

France Bleu Drôme Ardèche vous recommande chaudement la visite de cette curiosité, et du domaine de Clémentine Bompard, dont l'emblème est aujourd'hui la tour de fermentation héritée des années 1960.

Au deuxième étage de la tour, le bas des cuves s'ouvre sur un toboggan, pour faire descendre le vin après la fermentation alcoolique. © Radio France - A.W.