Une expo unique à Beaune : "Quand flamboyait la Toison d'Or"

Jusqu'au 31 mars 2022, place à l'expo-événement : "Le Bon, le Téméraire et le Chancelier - Quand flamboyait la Toison d'Or" ! France Bleu Bourgogne visite l'expo pour vous sur 3 sites de Beaune.

La Ville de Beaune et les Hospices de Beaune présentent « Le Bon, le Téméraire et le Chancelier – Quand flamboyait la Toison d’Or ». L’exposition est présentée dans 3 lieux emblématiques de Beaune : Le Musée des Beaux-Arts, l'Hôtel-Dieu et le Musée du Vin. Elle met en lumière trois personnages de l’histoire de la Bourgogne médiévale en réunissant, de manière inédite, des chefs-d’œuvre venant de musées européens. La visite guidée, c'est par ici !

Une expo unique et à faire à son rythme !

Thibault Creste, Responsable Mécénat et Partenariats à la Ville de Beaune nous guide...

Le majestueux Philippe le Bon vous accueille ! © Radio France - Caroline PAUL

1ère étape au Musée des Beaux Arts de Beaune

Une scénographie douce et fluide au Musée des beaux Arts

Léa Phélippeau, Médiatrice nous conseille de s'attarder devant cette armure ! © Radio France - Caroline PAUL

2ème étape aux Hospices de Beaune

Plusieurs espaces sont consacrés à l'expo Quand flamboyait la Toison d'Or

Bruno François, Chargé des collections à l'Hôtel-Dieu devant un coffre bien particulier... © Radio France - Caroline PAUL

3ème et dernière étape au Musée du Vin de Beaune

la Médiatrice Charlotte Robin nous parle de l'équipement complet des chevaliers

Au premier plan, la fameuse couleuvrine du XVème ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos sur l'expo « Le Bon, le Téméraire et le Chancelier – Quand flamboyait la Toison d’Or » :

Mairie de Beaune - 8, rue de l'Hôtel de Ville à Beaune - 03 80 24 56 78 - beaune@mairie-beaune.fr