Une exposition unique sur l'histoire d'amour entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg à Nice

Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont vécu une véritable d'amour pendant douze ans, entre 1968 et 1980.

Que diriez-vous de redécouvrir l'amour fou entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg, à travers une exposition et un livre ? L'expo est à retrouver entre le 4 juillet et le 1er octobre, au 58, Rue Gioffredo à Nice.

ⓘ Publicité

Entre 1968 et 1980, l'histoire entre le musicien et la mannequine passionne les Français, et peut-être vous. "Je pense que toutes les anecdotes à leur sujet sont connues. Leur relation n'a pas de secret pour beaucoup de fans", raconte Andrew Birkin, frère de Jane, dans la salle de l'exposition.

Durant cette décennie d'amour, Andrew est là. Auprès d'eux. Le Britannique vit au cœur du couple et photographie tous les instants de la vie amoureuse de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. "Mes photos sont différentes de celles des paparazzis. Mes clichés en noir et blanc sont plus intimes. On découvre ma sœur et son mari sous un autre angle", dévoile Andrew.

Jane Birkin déguste une glace dans ce qui semble être un manège. - Andrew Birkin / La galerie de l'instant

Comme si vous viviez avec le couple de stars

Andrew Birkin a pris plus de 15.000 clichés des deux amoureux pendant leurs années fastes. Douze années durant, le photographe amateur s'est introduit dans la vie du couple, et a immortalisé des moments uniques. "Ces photos me touchent particulièrement", glisse Andrew.

Serge Gainsbourg en train de fumer. - Andrew Birkin / La galerie de l'instant

Si elles sont uniques, c'est parce qu'elles sont authentiques. Sur l'une d'elle, vous pourrez apercevoir Serge Gainsbourg en train de lire le journal. Sur une autre, le chanteur joue du piano. On le voit même en train de câliner son chien. Dans cette grande salle d'exposition, à l'entrée, Jane Birkin est en train de savourer une boule de glace. Juste à côté, elle boit son café sous le regard de Gainsbourg et de ses enfants.

Tous ces moments sont intimes, conférant aux photos un aspect unique.

Andrew Birkin se retrouvait dans l'intimité du couple. - Andrew Birkin / La galerie de l'instant

"Ma préférée a été prise à Cannes je crois. On voit Jane et Serge s'embrasser à l'arrière d'un taxi", se rappelle Andrew.

Une exposition et un livre à découvrir

Sur les 15 milliers de clichés, Andrew Birkin en a sélectionné un peu plus d'un millier pour écrire un livre autour de cette histoire d'amour.

"On découvre vraiment leur personnage dans le livre, à travers les photos. On y retrouve la personnalité de Serge. Serge est quelqu'un qui pouvait être très joyeux et sociable. Et, d'un coup, sombrer dans la mélancolie", décrit Andrew, assis dans la salle d'exposition, où est vendu l'ouvrage.

Sur les murs de la salle "La Galerie de l'instant", située au 58, Rue Gioffredo à Nice, vous pourrez découvrir une centaine de photos uniques. Le livre est également vendu sur place, pour (re)découvrir ce couple de stars qui a déchaîné les fans dans les années 1970.