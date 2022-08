Une messe célébrée dans la chapelle de l'Abbaye de Longues-sur-mer pour la première fois depuis... 240 ans

Depuis plus de deux ans, des fonds de la DRAC et de la Loterie du Patrimoine financent la restauration de la Chapelle de l'Abbaye de Longues-sur-Mer (Calvados). Afin de marquer la fin de la première étape des travaux, une messe a été célébrée dans l'édifice ce lundi pour la première fois depuis 1782

Pour la première fois depuis 240 ans, la chapelle de l'Abbaye Sainte Marie a accueilli une célébration pour marquer l'achèvement de la première phase des travaux de rénovation de l'édifice du XIIIe siècles.

Devant la forte affluence (près de 300 personnes), l'autel a été disposé à l'entrée de la Chapelle afin de permettre de suivre la messe hors des murs de l'édifice.

"En 1782, rappelle le Père Emmanuel avant de débuter l'office, Monseigneur Emmanuel-Louis de Cugnac a dû fermer cette Abbaye. Et depuis ce jour, aucune messe n'a eu lieu dans le cœur de l'Abbaye. En 240 ans, c'est donc la toute première messe qui a lieu en souhaitant qu'une multitude d'autres puisse avoir lieue. Peut-être comme on me l'a déjà demandé un mariage."

L'abbaye a bénéficié des fonds de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et du Loto du Patrimoine via la mission Bern. Plus d'un million d'euros ont permis déjà de pérenniser un édifice à l'état de ruine en 2019 et de rénover le réfectoire des Moines.

La célébration de la première messe depuis 240 ans dans la chapelle de l'Abbaye de Longues-sur-Mer © Radio France - Olivier Duc

"La toiture avait disparu depuis longtemps et la pluie tombait directement sur les voûtes, rappelle François Neveux, professeur émérite de l'Université de Caen. Un jour ou l'autre, elle se serait effondrée. Ce qui est intéressant sur le plan architectural, ce sont les rapports très étroits avec la Cathédrale de Bayeux. La nef de la cathédrale construite au milieu du XIIIe siècle a inspiré cette église. C'est un élément très important du patrimoine normand."

Cette messe de l'Assomption n'est pas anodine puisque l'abbaye est consacrée à la vierge Marie. Elle permet de célébrer la possibilité à nouveau de faire rentrer des gens dans la Chapelle en attendant la fin de la première tranche des travaux.

Intérieur de la Chapelle de l'Abbaye Sainte Marie de Longues-sur-Mer , restaurée grâce aux fonds de la Drac et de la Loterie du Patrimoine © Radio France - Olivier Duc

"On a voulu marquer le coup parce que le bâtiment n'est plus en péril, souligne Jérôme d'Anglejanqui se considère plus comme le dépositaire du lieu que son propriétaire. Il y a deux ans encore le mur pignon ne demandait qu'à s'écrouler. On a maintenant un bâtiment stabilisé qui va laisser tranquille on l'espère pour quelques siècles nos successeurs avant d'ajouter : l'inauguration un peu plus officielle du cœur aura lieu au moment des journées du patrimoine les 16,17 et 18 septembre."