Une porte peu commune

Le tribunal de Bellac devenu médiathèque...

Rappelez-vous, c'était il y a un peu plus de dix ans : suite à la réforme de la carte judiciaire voulue par Rachida Dati , en France, 178 tribunaux fermaient leur prétoire.

En Haute-Vienne, trois tribunaux d'instance disparaissaient : celui de Rochechouart, de Saint-Yrieix et de Bellac qui est alors transformé en une médiathèque et un tiers lieu.

...puis redevenu, partiellement, un tribunal.

Depuis 2021, le tribunal abrite, de nouveau, des audiences pénales, non ouvertes au public. Un retour en arrière qui se réalise sous l'impulsion de la loi du 8 avril 2021, concernant la justice de proximité.

Des audiences qui ne concernent que des infractions de “moyenne intensité” et qui permettent de rendre une justice plus proche et plus rapide.

Mais un tribunal démuni de son ancienne porte de prison !

Comme nous le raconte Hervé Ritter...

Merci Hervé pour cette belle histoire !

