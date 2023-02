Des assignats révolutionnaires expertisés par un numismate à Périgueux

Une quinzaine de périgourdins sont venus ce mardi 6 février pour faire expertiser leurs trésors, des pièces et des billets anciens, souvent laissés en héritage par la famille. Chacun a apporté, dans son sac, un petit trésor amassé par les grands parents pour faire face aux coups durs. L'expertise proposée à la Villa Marguerite a parfois douché les rêves des possesseurs de vieilles pièces . Mais il y a eu des exceptions.

Annie est venue faire expertiser les pièces laissées par sa grand mère

Elle les appelle les "Au cas où", au cas où les enfants ou les petits enfants auraient besoin d'argent. Et ce moment semble venu pour cette périgourdine qui veut transformer cette monnaie ancienne en euros. Il y a dans son trésor, quelques pièces d'or à l'effigie de la reine Elisabeth ou d'un roi sarde, et d'autres en cuivre, un peu moins recherchées. Le tout est estimé à un millier d'euros par l'expert numismate, Anthony Camos mandaté par la maison Millon. Les prix varient selon le métal; de l'or, de l'argent ou du bronze, le pays où elles sont frappées, l'époque évidemment et la rareté de la monnaie.

Parmi la monnaie apportée, une pièce anglaise © Radio France - Valérie Déjean

Les billets aussi peuvent atteindre de bons prix

Parmi les collections apportées ce mardi, des billets de banque datant de 1915 en parfait état et même des assignats révolutionnaires de 1790 pour un montant de dix mille euros. Les propriétaires n'ont pas encore décidé de les vendre aux enchères. En revanche, l'expert numismate est reparti avec pour près de 15 000 euros de pièces anciennes, transportées sous haute surveillance. Elles seront vendues aux enchères d'ici trois mois, une vente sur catalogue suivie par Anthony Camos. Parmi les pièces proposées, une rareté devrait faire rêver les amateurs, datant de Jules César et à l'effigie de l'empereur.