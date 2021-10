Une vingtaine de châteaux des Vosges auscultée à la loupe par les architectes des Monuments historiques

Ce sont nos buts de randonnée favoris ! Pourtant les murailles et les tours des châteaux forts du massif vosgien s'effritent au fil des ans, malgré leur intérêt patrimonial. L'Etat a décidé de dresser un bilan sanitaire et architectural de ses 22 châteaux alsaciens.

La DRAC, Direction des affaires culturelles du Grand Est, lance une étude sur les 22 châteaux protégés propriétés de l'Etat. Cet état des lieux va durer plus d'un an. Il permettra de programmer des travaux de restauration et de sécurisation sur les sites les plus vulnérables. Le bilan sanitaire de ces 22 ruines médiévales sera connu début 2023.

Parmi les sites qui seront auscultés par l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre Dufour, on trouve le Grand-Geroldseck, près de Saverne, le Bilstein, à Riquewihr ou encore le Wasigenstein, à Niedersteinbach, dans les Vosges du Nord.

Cet état des lieux, qui a démarré en septembre 2021, permettra de lancer les chantiers indispensables avec les partenaires concernés, associations, collectivités locales et ONF (l'Office national des forêts, qui dépend du ministère de l'agriculture). Le ministère de la culture ne peut intervenir directement sur des châteaux installés sur des parcelles du ministère de l'agriculture.

Le château de Fleckenstein, dans les Vosges du Nord, classé depuis 1898, est géré par le syndicat d'initiative de Lembach © Radio France - Corinne FUGLER

Evaluer le patrimoine castral de l'Etat en Alsace

Il faut consolider les ruines dans leur état actuel et éviter qu'elles s'étiolent davantage, explique Alexandre Cojannot, conservateur régional des monuments historiques en Alsace : "la doctrine actuelle des Monuments historiques est de "cristalliser" les ruines, de les figer de manière intelligente. Il faut les restaurer de manière à ce que l'action du temps soit la plus lente possible".

L'Etat veut prendre soin de ses 22 châteaux. Qui ne se transformeront pas pour autant en nouveaux Haut-Koenigsbourg, édifice restauré par Guillaume II au début du 20ème siècle. Il faut surtout éviter qu'ils s'abiment davantage. Et faire de la pédagogie : "on intervient pour que la ruine retrouve un aspect lisible, intelligible pour le public".

Par ailleurs, une convention est en préparation avec la CEA, Collectivité européenne d'Alsace, et les "veilleurs de châteaux", pour mieux protéger ces ruines médiévales. L'Alsace compte 62 ruines protégées, un patrimoine castral unique en Europe.

Ce sont deux collectivités, rappelons-le, qui veillent sur les deux châteaux forts les plus visités en Alsace, le Haut-Koenigsbourg, près de Sélestat, avec la Collectivité européenne d'Alsace, et le Fleckenstein, près de Wissembourg, géré par le syndicat d'initiative de Lembach.