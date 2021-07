Une visite guidée du Stade Mayol et de son histoire proposée à Toulon

Visiter le stade Mayol, des vestiaires aux loges en passant par la pelouse, sans oublier celui sans qui Mayol ne serait pas l'antre du rugby. L'office de Tourisme de Toulon complète sa gamme de visites guidées cet été avec une découverte en rouge et noir du stade et de son bienfaiteur.

"Bienvenue au Temple du rugby toulonnais " accueille Michel, le guide qui accompagne les visiteurs dans cette découverte du stade emblématique de Toulon. L'office de Tourisme a lancé en juin cette nouvelle visite qui séduit les passionnés de rugby, mais pas seulement, venus de toute la France afin de découvrir les coulisses du stade mais aussi son histoire intimement liée à l'artiste Félix Mayol.

La visite commence déjà par l'avenue des légendes. Ce fameux passage que les joueurs du RCT empruntent traditionnellement à leur descente du bus, et qui est pavé des noms de quelques rugbymen emblématiques notamment, et d'amoureux du club qui ont voulu laisser leur empreinte en acquièrant un plus petit pavé. Puis très vite, l'imposante grille blanche s'ouvre et les visiteurs, après avoir gravi quelques marches, se retrouvent face au buste de Félix Mayol.

Le buste de Félix Mayol sous la tribune Lafontan. © Radio France - Christelle MARQUES

Sa naissance, son accident quand il était dans la Marine, sa carrière sur les planches. Michel, le guide, égrène les anecdotes sur cette fameuse coupe de cheveux particulière. "Mayol a lancé une mode en 1920. Il était roux et il avait sa houpette. On appelait ça la mèche folle" détaille t-il.

Mais comment cet artiste s'est-il passionné pour le rugby ? Un peu par hasard finalement si l'on en croit l'Histoire. "Mayol était dans sa calèche sur l'avenue de la République quand il a reçu un ballon d'une forme différente sur la tête. Il remet sa petite mèche, un peu surpris et se réajuste un petit peu. Puis il voit deux minutes plus tard trois jeunes dont un qui jouait au rugby, arrivés en courant et s'excusant de la maladresse. C'est le coup de coeur. Mayol tombe alors amoureux non pas du ballon, mais de la plastique des trois jeunes" détaille malicieusement Michel.

La visite se poursuit dans les loges offrant une vue spectaculaire sur le stade évidemment mais aussi sur le Port de Toulon et une partie de sa rade. Les visiteurs découvrent aussi la composition si particulière de la pelouse posée sur une dalle de béton. Puis la visite s'achève dans les vestiaires. De l'équipe adverse, et de ceux du RCT. Pas la même ambiance, pas le même décor. "Ceux des visiteurs, ça ne donne pas envie" plaisante une touriste venue du Finistère. En revanche, "c'est plus luxueux et impressionnant pour le RCT" s'émerveille un jeune passionné de Rugby venu de Lorraine. "Ca fait partie de la dimension psychologique mise sur l'équipe adverse" explique le guide.

Dans les loges, les portes sont marquées au nom des joueurs emblématiques © Radio France - Christelle MARQUES

Les visiteurs sont ravis, "le sourire jusqu'aux oreilles" témoigne Rachelle, venue de l'est de la France avec son fils Tristan.

La visite dure environ 1h15, presque tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année. L'inscription est obligatoire auprès de l'office de Tourisme de Toulon ou sur le site.