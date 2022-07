Vacances en Touraine : RDV à Chédigny, village-jardin remarquable qui invite à la flânerie !

Si vous avez envie de ralentir, de vous retrouver comme projeté hors du temps, de renouer avec la “dolce vita”, allez passer une journée à Chédigny ! Ce village classé "Jardin Remarquable" aux 1000 rosiers et au moins autant de vivaces est très agréable à découvrir, vous pourrez arpenter ses rues et ruelles toutes végétalisées, déjeuner et entrer dans les ateliers-galeries des nombreux artistes qui y vivent comme Alain Plouvier notamment.

Le jardin de curé où nous nous trouvons ce jour est une particularité unique en France comme nous l’explique ici Clément Barret, le chef jardinier de Chédigny et il serait dommage de passer à côté sans s’arrêter. Des visites guidées vous sont proposées.

Ce soir, 9 juillet vous avez RDV dans ce jardin avec "Il était une feuille", un conte musical de la Compagnie Quart de soupir qui va être joué à 18h.

Enfin, notez les 29 et 30 juillet, la naissance d’un nouveau festival : “De bouche et de blues” qui réunit blues et gastronomie.

Le jardin de curé de Chédigny - @Didier Brion