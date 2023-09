Vendeville est désormais une "ville sanctuaire" au même titre que Lourdes

Vendeville est officiellement une ville sanctuaire. C'est la première ville du Nord à recevoir ce titre. Il lui a été remis par l'association des villes sanctuaires de France jeudi 21 septembre, mais c'est seulement ce dimanche 24 septembre que la nouvelle a été annoncée publiquement. La ville est un lieu de pèlerinage depuis presque un siècle. La paroisse gothique abrite en effet des reliques de Sainte Rita depuis 1928. Les pèlerins se rendent donc dans le sanctuaire pour prier la Sainte, qui est connue comme la patronne des causes désespérées.

L'annonce a été accueillie avec joie par les paroissiens. "C'est merveilleux pour la paroisse et pour la commune !", s'exclame Charline en sortant de l'église. "Ça va vraiment booster cette commune de Vendeville qui le mérite. Je suis vraiment ravie", renchérit Pascale, qui se rend chaque dimanche à la messe à Vendeville.

L'église gothique de Vendeville abrite des reliques de Sainte Rita depuis 1928. © Radio France - Louise Forbin

Une collaboration entre la paroisse, l'office de tourisme et la mairie

Cela fait trois ans que la paroisse, l'office de tourisme et la mairie travaillent main dans la main pour construire le dossier de la ville. Pour Ludovic Proisy, le maire de la Vendeville, c'est aussi le rôle de la mairie de faciliter l'accueil des 120 000 pèlerins qui se rendent chaque année au sanctuaire de Vendeville. "La commune est derrière la paroisse, pour pouvoir évoluer et continuer à perdurer dans le temps", explique le maire.

Jeudi 21 septembre, le curé et recteur de la paroisse Jean-Pierre Roussel s'est rendu à Brive-la-Gaillarde pour rencontrer l'association des villes sanctuaires de France. "C'était de l'émotion de rencontrer les grands sanctuaires de Lourdes, de Paray-le-Monial, du Mont-Saint Michel. On y est allés avec humilité mais aussi avec fierté", confie l'abbé.

Jean-Pierre Roussel a pris ses fonctions il y a un an, mais il a grandi à Vendeville. Pour lui, ce titre va donner un nouvel élan à la commune. "Vendeville prend une dimension sur tout le territoire français. En plus, les sanctuaires français sont aussi connus à l'internationale. C'est quelque chose qui va nécessiter notre présence et notre disponibilité", soutient Jean-Pierre Roussel. La ville espère accueillir 200 000 pèlerins par an.