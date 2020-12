Vénéla, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

Vénéla ou une histoire d'amour poétique

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui dans le Doubs, dans le canton de Baume-les-Dames, lorsque André vint au monde, une fée se penche gracieusement sur son berceau et lui fit un don, à la fois des plus beaux et des plus redoutables, celui de la poésie. Même dans son âge tendre, l'enfant se mêlait peu volontiers au jeu de ses camarades. Souvent, il demeurait pensif, n'aimait que la solitude. Plus tard, fuyant parfois l'école, il errait des jours entiers dans les bois, au bord des fontaines et des ruisseaux, cueillant des fleurs sauvages, admirant les papillons, écoutant avec ravissement le chant des oiseaux ou le murmure du vent, toujours perdu dans ses rêves. Il n'accordait que peu d'intérêt à ce qui, d'ordinaire, attire et passionne les hommes. A 15 ans, il ne savait donc pas grand chose... "

ou podcastez la série de 10 contes de Franche-Comté en suivant ce lien RSS, pour les écouter à volonté, n'importe où, n'importe quand.

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".