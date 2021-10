Vente des cartes Rossignol à Cissé : le week-end de la nostalgie

Ils ont aidé des milliers d'écoliers à apprendre l'histoire, la géographie...les cartes et livres Rossignol sont en vente ce week-end du 23-24 octobre. 75 ans après leur création par ses parents, Philippe Rossignol écoule les derniers stocks, dans son atelier-musée à Cissé.

Philippe Rossignol écoule ses derniers stocks de cartes et d'affiches pédagogiques

Des dizaines et des dizaines de passionnés se pressent à l'atelier Rossignol à Cissé, dans la Vienne, ce week-end du 23-24 octobre. Tout y est à vendre : les cartes de géographie, les panneaux thématiques sur divers sujets : l'histoire de France, la maison ou encore la vie de l'escargot...Philippe Rossignol liquide ses stocks avant de partir définitivement à la retraite. "Je n'ai pas la place de tout garder, explique-t-il, et je préfère que les gens en profitent, qu'ils pensent à mes parents quand ils regardent leurs cartes."

Retour en enfance

Devant les tables remplies d'affiches dont certaines portent même des traces d'encre laissées par des écoliers, Marie-Thérèse, octogénaire, ne cache pas son émotion. "J'aime bien, ça me rappelle mon école de jeunesse, on travaillait qu'avec des cartes, des panneaux comme ça", souffle-t-elle. Un peu plus loin, Marie-Hélène s'extasie devant les tableaux d'élocution. "C'est de la nostalgie mais de la nostalgie heureuse", précise-t-elle, un sourire dans la voix. De son côté, Bruno repart avec quatre cartes sous le bras qu'il présente comme "des morceaux de (s)on histoire".

L'espoir d'un musée Rossignol

Philippe Rossignol conseille tout le monde avec joie, heureux de partager ses souvenirs avec d'autres. "Les éditions Rossignol ça a commencé en 1946", rappelle-t-il. Lui a repris la main en 1987 et a arrêté ses activités à la fin de l'année 2020. Il met maintenant tout en ordre pour sa retraite et parmi ses derniers projets, un lui tient particulièrement à cœur : celui d'un musée. Pour cela, il a légué une partie de ses stocks à la commune de Montmorillon, ville d'origine des éditions Rossignol, et espère bientôt qu'un musée Rossignol y sera créé.