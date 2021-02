VIDEO - Journée spéciale Générations Agriculteur en Moselle

Retour en images et vidéo sur la journée spéciale que France Bleu Lorraine a consacré à nos agriculteurs et agricultrices aux quatre coins du département.

Alors que l'édition 2021 du salon de l'agriculture est annulée, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale et après une version écourtée en 2020, France Bleu a décidé de consacrer une journée spéciale aux agriculteurs et agricultrices ce mercredi 17 février.

Journée spéciale "Génération Agriculteurs" sur France Bleu

Des invité.e.s, des témoignages forts, des émissions spéciales ont jalonné cette journée et nous vous proposons de retrouver ici les acteurs.trices des quelques 2 400 exploitations agricoles mosellanes.

Que ce soit des exploitations traditionnelles ou plus connectées, petites ou grandes, éleveurs ou céréaliers, qu'ils exercent dans le pays messin, le thionvillois ou encore le secteur de Bitche : zoom sur celles et ceux qui travaillent à nous nourrir et nous régaler chaque jour.

Au cœur de la ferme Germain Bach de Laquenexy avec Marc Grandmontagne

Découvrez Eloïse Gross, elle a 18 ans et a décidé d'arrêter l'école pour devenir maraîchère avec son père à la Ferme Domangeville à Pange. A réécouter ici.

Les élevages Brier de père en fils à Rochonvillers et leur modèle d'agriculture sont à découvrir en images ici.

Qui dit agriculture dit...sabots qu'ils avaient coutume de porter. Découvrez le musée du sabotier à Soucht dans le pays de Bitche, à écoutez ici.

En apprendre plus sur le métier d'agriculteur avec Jean-Baptiste Kaiser, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Moselle . Retrouvez son intervention ici mais également des portraits et parcours d'exploitants à Charly-Oradour notamment.

. Retrouvez son intervention ici mais également des portraits et parcours d'exploitants à Charly-Oradour notamment. Zoom sur le fromage de chèvre (et toutes les recettes qu'on peut imaginer avec) avec Philippe Duval de La Biquetterie de Vaucremont. Emission spéciale "On cuisine ensemble" à réécouter ici.

Rencontre avec Florine Handrick, à la tête de la Ferme Chambeyron à Rettel mais également présidente des Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains. On parle céréales, élevage de moutons mais surtout fraises (évidemment !) et c'est à découvrir ici.

