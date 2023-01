VIDÉO - Une cave gothique exceptionnelle mise au jour à La Rochelle

Le lieu est tenu secret. Tout juste sait-on que cette cave du XIIIe siècle se situe dans le quartier des Cougnes, non loin du marché central de La Rochelle. Elle est appelée la cave de la maison de ville de l'aumônerie Prieuré de Saint-Jean-Dehors. La Ville a entrepris de la faire classer. L'ancien maire Michel Crépeau avait acheté la propriété en 1977 (35.000 francs à l'époque) pour la protéger le site des travaux. Très bien conservée, la cave n'a pas vieilli, elle est "esthétiquement remarquable et unique."

ⓘ Publicité

Si cette cave gothique était connue des historiens, le secret est resté bien gardé. Et les archives n'ont pas pu éclairer nos lanternes. Elles ont été transférées par Louis XIII à Paris. Et une partie d'entre elles ont subi un incendie aux Tuileries. Une association d'archéologues bénévoles a entrepris de déblayer la cave remplie de terre, mais elle n'a pas fini d'être creusée. En attendant d'être visitable un jour, une vidéo spectaculaire a été réalisée grâce à un drone.

loading

Géraldine Gillardeau est la responsable Patrimoine au service culturel de la mairie de La Rochelle. "La cave a été construite en pleine période templière entre le XIIe et XIIIe siècle, mais ce n'est pas une cave créée par les Templiers. C'est une aumônerie, peut-être capitulaire, ces dimensions sont exceptionnelles - pas loin de 70 m2 - il y a deux travées avec six voûtes d'ogives percées par un oculus". Ce dernier permettait de passer les marchandises entre l'étage inférieur et l'étage supérieur. Cette cave est aussi exceptionnelle "de par les matériaux employés avec des colonnes monolithes, des beaux chapiteaux, du feuillage, des crochets", s'enthousiasme Géraldine Gillardeau.

Avec la salle basse de la tour de la Lanterne, la cave gothique de la cour des Anglais est le monument le plus ancien subsistant à La Rochelle. L'actuel maire de La Rochelle a confié la protection de ce monument à Anna-Maria Spano, adjointe en charge des Musées, du Patrimoine et des circuits culturels. "L'objectif est de la remettre en valeur et peut-être la rendre "visitable". On doit établir un calendrier à moyens termes". Mais tout ceci à un coût. "Il faut financer avec des mécènes."