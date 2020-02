VIDÉO - Village préféré des Français : Saint-Bertrand-de-Comminges défend les chances occitanes en 2020

Le village du sud de la Haute-Garonne fait partie de ceux sélectionnés pour le concours 2020, diffusé sur France 3 et France Bleu. Saint-Bertrand-de-Comminges, avec son histoire romaine et médiévale, et son patrimoine éblouissant, représente la région Occitanie.