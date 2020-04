VIDEOS - Touriste, après le confinement, la Lorraine t'attend

Et si vous veniez visiter la Lorraine après le confinement. Jérôme Prod'Homme vous donne toutes les bonnes raisons.

Jérôme Prod'Homme, animateur de France Bleu et fin connaisseur de la Lorraine

La Lorraine, vous n'y êtes jamais venus ? Et pourquoi ne pas découvrir cette région, magnifique par bien des aspects. Et ce n'est pas Jérôme Prod'Homme, animateur de France Bleu Lorraine et fin connaisseur de cette région du Grand Est, qui vous dira le contraire. Il a même pleins d'arguments pour vous donner envie de venir.

L'accueil des lorrains, ses paysages, ses villes, ses monuments, ses délices culinaires, son vin, sa goutte... Jérôme ne tarit pas d'éloges sur son pays d'adoption.

Pain au chocolat, vin de Toul et pâté lorrain

Séduire une jeune fille lorraine et rencontrer sa famille

La quiche lorraine