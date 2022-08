Héritières d'un domaine historique, les sœurs Elisabeth et Marie-Laurence Saladin travaillent avec passion 18 hectares de vigne, sur lesquels sont plantés 13 cépages différents sur les hauteurs du village de Saint-Marcel-d'Ardèche. Rencontre.

Vieilles vignes et cuvées originales au domaine Saladin de Saint-Marcel-d'Ardèche

Les deux frangines sont polyvalentes, et peuvent prendre en charge toutes les missions du domaine. Au moment des vendanges, Marie-Laurence (à gauche) est en cave, et Elisabeth dans les vignes.

Marie-Laurence Saladin nous explique comment se répartissent les tâches entre sœurs, et nous présente une parcelle de vieilles vignes de la famille, dépositaire d’une diversité génétique. Copier

Chez les Saladin, la notion d'exploitation familiale prend tout son sens. Les sœurs Marie-Laurence et Elisabeth ont rejoint leur père Louis il y a une vingtaine d'années, et pris sa succession. Elles ont créé leurs propres cuvées, et perpétué une tradition multicentenaire. Les expéditions des commandes se font toujours dans le petit garage de la maison de famille où Annick, la maman, prépare encore régulièrement un bon plat pour que ses filles puissent prendre de l'énergie dans leurs journées bien chargées.

L'un des projets des frangines, "les saladines" comme elles se font appeler, est de partager la diversité génétique des plants de vigne d'une vieille parcelle, à l'heure où la grande majorité des vignerons utilise des clones génériques.

Marie-Laurence nous montre la reproduction d'un document tiré des archives départementales et qui atteste que la famille était déjà dans le monde viticole au début du XVe siècle. © Radio France - A.W.