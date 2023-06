Village préféré des Français : à Saint-Vaast-la-Hougue, le commerce a le vent en poupe depuis l'élection

Le village de Saint-Vaast-la-Hougue compte 1 600 habitants. Un chiffre qui gonfle pendant les périodes touristiques de plus en plus longues.

"L'éphémère est devenu permanent." Dans son bureau, Gilbert Doucet, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue tire un bilan positif de cette élection de "Village préféré des Français" en 2019. Dans les rues du bourg, les locaux commerciaux disponibles sont devenus rares. "Sur le port, un bar à huîtres va ouvrir cette saison. Dans la rue commerçante, des boutiques de vêtements sont finalement restées", explique l'élu.

À quelques centaines de mètres de la mairie, derrière l'église, les façades des commerces se jouxtent sans discontinuité. "Nous, on s'est installé ici il y a un an et demi, confie Frédérique Lepatron, crémière. Depuis, ça n'arrête pas."

Un effet "Stéphane Bern" mais pas que...

Le village de Saint-Vaast-la-Hougue a été élu en 2019, quelques mois avant l'apparition du Covid-19 en France. "Quand les effets sur le commerce ont commencé à se faire ressentir, les restrictions sanitaires sont arrivées. Mais depuis, c'est bien reparti", explique Gilbert Doucet.

"Les gens nous parlent souvent de Stéphane Bern, sourit la patronne de la crémerie du village. Les gens viennent de la région, d'ailleurs en France, du Nord et de l'étranger." De l'autre côté de la rue, même son de cloche au bar-tabac. Sur la terrasse, trois habitués discutent. Quand on leur demande ce qui a changé depuis l'élection de 2019, ils n'hésitent pas beaucoup : "il y a plus de monde."

Dans l'entrée de la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue, la plaque dorée de la victoire de 2019 trône face à la porte pour accueillir les visiteurs. © Radio France - Léni Flouvat

Jean-Marc, le patron de l'établissement, a d'autres explications à l'arrivée massive de touristes. "Les gens ont trop chaud ailleurs, ils viennent chercher ici le beau temps avec la fraîcheur. On a bien profité du temps de la saison dernière."

Trouver de la place pour les touristes

"L'élection a bénéficié au Val de Saire. Les gens quand ils viennent ici, ils découvrent et une fois qu'ils ont fait le tour, ils vont ailleurs", indique le maire du village. Aller ailleurs pour découvrir d'autres sites touristiques, mais aussi pour pouvoir trouver un hébergement.

"J'ai des clients qui sont venus et qui ont dû repartir jusqu'à Bayeux pour dormir. Ici, il n'y a pas de grands sites d'hébergement, c'est bien cela préserve l'authenticité mais pour répondre à la demande, on va ouvrir un gîte", explique Clément, loueur de vélo.

Gilbert Doucet, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a été élu en 2020, huit mois après la victoire de la commune © Radio France - Léni Flouvat

Plus de monde et des commerces qui fonctionnent, deux éléments qui stimulent l'emploi à Saint-Vaast-la-Hougue. "La municipalité réfléchit à un meilleur accueil des saisonniers", explique le maire.