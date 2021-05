VILLANDRY : Vous avez rendez-vous aux jardins !

Alors que les roses fleurissent et les légumes de printemps s’épanouissent dans le potager, le Château de Villandry propose, les 5 et 6 juin, différentes animations pour parcourir et découvrir des jardins.

Certains printemps invitent plus que d’autres à s’évader et s’émerveiller du réveil de la nature. Les 5 et 6 juin, la 18ème édition des Rendez-vous aux Jardins est plus que jamais l’occasion de célébrer le patrimoine végétal.

Demandez le programme !

Promenades en calèche : Avec les Attelages de Villandry Départs réguliers de 10h à 12h15 et de 14h15 à 17h45

Visites guidées des jardins : Départs : 10h30, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.

Rencontre avec les jardiniers de Villandry : Vous avez des questions ? Ils ont sûrement la réponse ! Vous pourrez échanger avec les jardiniers de Villandry et découvrir leur métier, leurs savoir-faire et leurs astuces. Échange en continu, de 10h à 12h et de 15h à 17h

Découverte des ruches de Villandry : Avec Le Rucher de la Dame Blanche, 5 ruches ont fait leur apparition dans les jardins de Villandry. Venez découvrir la nouvelle vie de château de ces abeilles en compagnie de l’apiculteur bien connu de France Bleu Touraine : Michaël Preteseille. Échange en continu, dimanche uniquement, de 14h30 à 17h30