Visite du Domaine Chevalier à Ladoix-Serrigny avec les Drôles de Dames !

En Côte d'Or on a la moutarde, le cassis, le pain d'épices et le bon vin ! Ce lundi on prend la direction de Ladoix-Serrigny au Domaine Chevalier et on fait connaissance avec Julie, Anaïs et Chloé qui ont rejoint leur père Claude dans les vignes et en cave...