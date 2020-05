Visite virtuelle de l'abbaye de Déols et de son musée lapidaire

Je vous propose de visiter l'abbaye de Déols et son musée lapidaire.

L'abbaye Notre Dame de Déols a été fondée en 917 par Ebbes le Noble et aujourd’hui, les vestiges visibles dans le centre historique de la ville, sont l'un des clochers de 1107, le mur gouttereau sud de l'abbatiale, une partie du mur gouttereau de l'avant nef, une porte à arc polylobé,mais il y a aussi les vestiges du cloître et la crypte du chœur, une des plus grandes d’Europe, datant de 1107 avec ses 7 chapelles rayonnantes.

Grâce aux différents moyens technologiques, le musée nous propose une immersion totale au cœur de l’abbaye au Moyen-âge, ce qui nous permet de découvrir le trésor architectural formé par l’ensemble de l’abbaye.

Le Musée lapidaire de Déols est ouvert du mardi au samedi et pour préparer votre visite, vous pouvez aller sur le site internet de la mairie.

Très bonne visite à tous !