Visite virtuelle du Château d’Ainay-le-Vieil

Le Château d’Ainay-le-Vieil se trouve dans le Cher à une dizaine de kilomètres de Saint-Amand-Montrond.

Le château est une forteresse qui date du XIIIe siècle et c’est l’une des forteresses féodales les mieux conservées du Centre-Val de Loire.

Son enceinte est octogonale et lorsque vous ferez la visite vous verrez notamment ses 9 tours mais aussi les douves qui sont toujours en eaux et qui permettent d’arroser les jardins.

Il faut savoir que le donjon a disparu à la Renaissance pour être remplacé par un corps de logis.

Le château présente deux parties, l’une médiévale et l’autre pré-Renaissance.

En plus de découvrir le château vous aurez le plaisir de vous balader dans son parc avec entre autres la roseraie mais aussi les jardins d'eau.

Vue du château depuis la roseraie

Le château d’Ainay-le-Vieil est ouvert tous les jours de 10h à 19h et si vous souhaitez avoir plus d’informations n’hésitez pas à aller sur le site internet et la page facebook du château.

Très belle visite à tous