Visite virtuelle du Château de Villandry

Tous les week end à 7h20 sur France Bleu (Berry, Orléans et Touraine) je vous propose de découvrir un lieu touristique grâce à une visite virtuelle.

Nous allons cette fois en Indre et Loire pour visiter le château de Villandry qui se trouve à 15 km de Tours.

Le château est le dernier des grands châteaux de la Loire bâti pendant la Renaissance dans le Val de Loire.

Lorsque Jean Le Breton fait l’acquisition du domaine de Villandry, la bâtisse est alors une forteresse médiévale. L’architecture défensive est allégée, ouverte vers l’extérieur et enrichie d’éléments de décor Renaissance.

Au XVIIIe siècle, le marquis de Castellane s’installe à Villandry et fait faire des travaux pour transformer le bâtiment en une demeure beaucoup plus agréable, mais aussi chaleureuse et lumineuse, des caractéristiques de l’art de vivre de l’époque.

C'est ensuite en 1906 que Joachim Carvallo et sa compagne Ann Coleman achètent Villandry et décident d'entreprendre à leur tour des travaux pour retrouver l'aspect et l'harmonie des lieux à la Renaissance.

Henri Carvallo, l'actuel propriétaire de Villandry, s’inscrit dans les traces de ses aïeux en ayant la même passion pour le château et ses jardins qui sont ouverts au public depuis 1920.

Profitez de la visite virtuelle du site internet : google arts et culture, pour découvrir le château et ses magnifiques jardins qui font parti des plus beaux de France !

A savoir également qu'ils sont classés monuments historiques mais aussi classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vous pourrez voir entre autres, des statues, des tableaux ou encore l'escalier d'honneur qui date du XVIIIe siècle. Cet escalier joue sur le contraste de la blancheur des marches en pierre de tuffeau avec les volutes de rampe de fer forgé, de couleur sombre mais d’une grande délicatesse.

Vous allez forcement en prendre plein les yeux !

Je vous souhaite une très belle visite virtuelle et n'hésitez pas à aller sur la page facebook du château de Villandry car il y a de très belles photos.