Visite virtuelle du musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine à Argenton sur Creuse

Je vous emmène aujourd'hui au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine à Argenton sur creuse.

Il y a 150 ans, s’ouvrait dans la commune, le tout premier atelier de confection de chemises et c'est au fil des années, que la ville est devenue un haut lieu de la chemiserie.

Dans le musée on découvre le travail et la vie des ces femmes qui ont fait la renommée d’Argenton mais on découvre aussi l’histoire du vêtement masculin à travers l’évolution de la chemise et de ses accessoires.

Née au Moyen Age, la chemise se dévoile petit à petit, laissant apparaître col et poignets.

Elle est en lin, en chanvre ou encore en coton, elle est blanche, unie, à rayures ou à motifs.

La chemise a évolué au fil des siècles pour devenir aujourd’hui un vêtement qui se montre.

Le musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine à Argenton sur creuse est désormais ouvert et si vous souhaitez le visiter sachez que le port du masque est obligatoire.

Pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site internet du musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine.

Belle visite !