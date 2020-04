Visite virtuelle du Musée Estève de Bourges

Tous les week end à 7h20 sur France Bleu (Berry, Orléans et Touraine) je vous propose de découvrir un lieu touristique grâce à une visite virtuelle.

Situé à Bourges dans le Cher, le musée Estève est un musée entièrement dédié à un artiste contemporain.

C'est dans le cadre exceptionnel de l'Hôtel des Échevins que sont présentées les œuvres de Maurice Estève, peintre berrichon de la seconde partie du XXe siècle.

Depuis 1987, le monument, devenu musée, présente en une superbe scénographie, une passionnante rétrospective de l'artiste français, créateur, dessinateur, peintre et aquarelliste.

Né le 2 mai 1904 à Culan une petite commune du Cher, Maurice Estève peint dès son plus jeune âge et n’a cessé de travailler qu’en 1998.

A savoir également que ses œuvres avaient été remarquées très tôt par ses aînés Matisse ou encore Picasso.

C'est en 1985 que Maurice Estève et son épouse font pour la 1ère fois une donation à la ville de Bourges et ce sera la plus importante avec le don de 125 œuvres.

Aujourd'hui la collection comprend 216 œuvres avec en majorité des peintures à l'huile, mais aussi des dessins, des aquarelles ou encore des lithographies.

Le musée Estève est à découvrir virtuellement en allant sur le site internet : ville-bourges.fr.

Belle visite virtuelle à tous !