Visite de monuments à "360 degrés" à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Marie Anfray et David Sevestre - février 2022

Connaissez-vous assez bien les bâtiments de Saint-Hilaire-du-Harcouët ? Et bien, l'ancien clocher de l'église du 15e siècle, l'église du 19e, le bassin du centre de la ville ou le bâtiment du Glaneur, qui accueillait le journal local, n'auront plus de secret pour vous, avec la visite guidée organisée par l'office de tourisme et la médiathèque de la ville, samedi 26 février à 15 h.

Un appareil photo de pointe

À l'occasion de la visite, les participants pourront utiliser un appareil photo qui permet d'admirer tout le tour d'un bâtiment, en un seul cliché. "Les photos seront ensuite diffusées aux participants sur Internet. Sur le long terme, nous allons les mettre sur le site de la mairie et de l'office de tourisme pour faire une exposition virtuelle de notre ville" explique Marie Anfray, guide conférencière pour Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Photo de l'intérieure de la "vieille tour", du clocher de l'église du 15ème siècle. - Marie Anfray et David Sevestre - février 2022

Prendre des photos de l'intérieur des bâtiments, c'est aussi l'avantage de cette visite, car "certains endroits, comme la "vieille tour" (clocher de l'ancienne église) ne peuvent jamais se visiter, c'est une chance unique" ajoute Marie Anfray.

Une fois, la visite terminée, les participants pourront admirer les photos sur le site du constructeur de l'appareil photo, ici des photos d'autres photos de l'intérieur de l'ancien clocher sont déjà disponibles.

Sélectionner ses bâtiments préférés

Le principe de la visite est surtout de laisser les habitants du secteur choisir leur parcours. "Nous avions envie que les participants soient, acteurs de la visite" continue Marie Anfray. Les deux guides, Marie Anfray et David Sevestre (responsable de l'espace public numérique de la médiathèque), transmettront des informations et des anecdotes tout au long de la visite.

Photo du centre-ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à 360 degrés. - Marie Anfray et David Sevestre - février 2022

"L'histoire locale est essentielle pour comprendre d'où l'on vient"

Saint-Hilaire-du-Harcouët a une histoire particulière, bombardée en 1944, environ 80 % de la ville a été détruite. "Saint-Hilaire, ce n'est pas juste des monuments gris ou jaunes, la ville a une histoire très marquée par la période de travaux après-guerre", précise Marie Anfray.

"Même si nous avons l'impression que les villes comme Saint-Hilaire-du-Harcouët n'ont pas de secrets à dévoiler et bien c'est faux, et puis connaître l'histoire locale est essentielle pour comprendre d'où l'on vient" termine Marie Anfray.

Photo à 360 degrés de l'intérieur du clocher de l'Eglise de Saint-Hilaire-du-Harcouët - Marie Anfray et David Sevestre - février 2022

Pour la visite, rendez-vous à 15 h à l'office de tourisme de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Réservation recommandée à l'office de tourisme au 02 33 79 38 88.

Les autres photos de la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à découvrir sur ce lien, et sur cet autre lien.