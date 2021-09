Visitez l'hôtel des Joham de Mundolsheim à Strasbourg

Visite sonore de l'hôtel des Joham de Mundolsheim avec Pierre Nuss Copier

Ce week-end, les Journées Européennes du Patrimoine vous tendent les bras, avec des ouvertures exceptionnelles. Comme l’Ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim. On murmure que c’est le plus vieux bâtiment de tout Strasbourg encore existant.

Oui, ça s’appelle un monument classé, monsieur. Mais d’abord, qui sont les Johàm von Mùndelshe, puisqu’à l’époque on les appelait comme ça.D’abord commerçants, ils se sont hissés à la noblesse en acquérant des terres. Ils étaient apparentés par alliances aux plus illustres familles nobles d’Alsace, telles que les Wurmser von Vendenheim, les Mullenheim, Fleckenstein, Rathsamhausen et d’autres.

Les familles nobles ? Oui. Les Joham de Mundolsheim ont occupé des postes importants à Strasbourg : conseillers nobles du Sénat, membres de la Chambre des Vingt et Un, de la Chambre des Quinze, bourgmestres. Leur nom de famille était Joham et comme ils étaient seigneurs du village de Mundolsheim, ils sont devenus Joham de Mundolsheim. Retour au bâtiment. Cet ancien hôtel particulier a été construit en 1290, a priori par une famille juive, indice... il est situé rue des Juifs, avant de passer aux Joham de Mundolsheim. La façade, particulièrement simple, ne laisse en rien présager de la richesse des peintures murales polychromes que vous y verrez, des peintures encore en assez bon état, puisque tout de même exécutées dans les années 1450-1460. Avant la découverte des Amériques, histoire de mettre ça en perspective.

Elles avaient été recouvertes, redécouvertes lors d’une réhabilitation et restaurées avec beaucoup de soin.

Vous y verrez aussi des murs-pignons à redents, une porte cochère à intrados sculpté, un escalier intérieur à balustres, une colonnette ionique et une cave voûtée. Depuis 2020, l'édifice est occupé par des associations en lien avec le patrimoine architectural et culturel (Amis du Vieux Strasbourg, Espace Européen Gutenberg...). Cet hôtel des Joham de Mundolsheim ouvre ses portes le samedi de 10h à 17h, visite guidée le dimanche à 9h. Toutes les infos sur le site https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/