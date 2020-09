Visitez le Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Venez découvrir la Forêt-Noire du XVIe au XXe siècle !

Découvrez à travers les impressionnantes fermes caractéristiques, les moulins et scieries, les locaux et granges de quelle manière les hommes ont habité, vécu et travaillé les derniers 600 ans en Forêt-Noire !

Cet écomusée vous offre la possibilité de découvrir la culture et l'histoire de la région : Les cuisines sentent encore la fumée du dernier feu. Dans l'étable se trouvent d'anciennes races d'animaux domestiques, dans les prés gambadent des moutons, chèvres et des poules. Des outils de travail et de nombreux instruments fabriqués à la main et qui sont utilisés lors des nombreuses présentations et jours d'action témoignent de la rigueur du travail quotidien des habitants.

Vous seront présentés toutes les facettes de la vie en Forêt-Noire : son architecture, ses traditions, ses mœurs, son artisanat ainsi que ses modes de vie et de travail. Lors de nos visites guidées vous apprendrez comment la vie à la campagne était jadis en Forêt-Noire.

Les enfants peuvent bénéficier d'un terrain d'aventure spécialement aménagé pour le musée, reconstituant par des falaises, un cours d'eau, des radeaux et un pont suspendu un paysage naturel de la Forêt-Noire.

Manifestations quotidiennes :

Visites guidées gratuites (en allemand): tous les jours à 14h30, en août aussi à 11h30.

Visites guidées gratuites (en anglais): en juillet et en août tous les jours à 13h.

Démonstration du fonctionnement du moulin: tous les jours à 11h, 12h30 et 14h.

Démonstrations variée d'artisanat: tous les jours de mai à septembre de 11h à 17h.

Atelier de musée pour les familles :

Avec l'aide de personnes compétentes fabriquez vous-même divers objets dans la maison du Hotzenwald.

Haute saison : de la mi-mai à la mi-septembre ainsi que pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, tous les jours de 11 à 16 heures (début du dernier atelier de construction à 15h30).

Basse saison : fermé le lundi et le vendredi

Accepte la carte du Museumspass Musées.

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Vogtsbauernhof 1

77793

Gutach (Schwarzwaldbahn)

Allemagne

+49 (0) 7831 93 560

http://www.vogtsbauernhof.de