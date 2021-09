Visitez les tumulus de Mussig dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Réécoutez Pierre Nuss vous expliquer ce qu'est un tumulus Copier

Les journées européennes du patrimoine nous ramènent souvent dans un passé assez proche, entre l’an mille et aujourd’hui, puisqu’il ne nous reste pas beaucoup de bouts de murs d’avant qui sont restés debout.

Oui, les guerres, ça n’aide pas. Mais on peut aussi s’intéresser à ce qui est resté couché. Direction Mussig, pas très loin de Sélestat. Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est une des plus importantes nécropoles de l’Âge du Fer en Alsace, ça date d’entre 750 et 450 avant Jésus-Christ. Un tumulus, c’est quoi ? C’est un tertre artificiel recouvrant une ou plusieurs tombes. Et un tertre, c’est quoi ? C’est pareil, mais juste avec de la terre.

Dans le tumulus, on enterre les morts sous de la pierre, puis on met de la terre par-dessus. Il y en avait dans le monde entier, partout où l’homme a enterré ses morts. En Europe, ils forment des sortes de monticules de 30cm à 1m80 de haut, et de 10 à 30m de diamètre dans le paysage, bosses qui se sont aplaties un peu avec le temps. à Mussig, vous pourrez voir ce week-end près de 55 tumulus ou tumulii si vous êtes latinistes, ils sont répartis en deux groupes distincts du premier âge du Fer.

L'un des cinq tumulus fouillés à ce jour a permis, en 1983, la mise à jour d'une palissade circulaire formée de 64 pieux de chêne à section triangulaire. Il s'agit là du premier exemple de tumulus avec fossé à palissade circulaire en Alsace, particulièrement bien conservé, en raison de la nature du sol toujours humide dans cette zone inondable du ried du Centre-Alsace. C’est un peu l’ancêtre de nos cimetières fortifiés. Ces lieux, de part et d'autre du chemin menant de Mussig au Moulin Stoll, entre la digue de l'Ill et un mince filet d'eau bordé d'aulnes, le Brücklisgraben. C’est ce dimanche de 14h à 16h et c’est gratuit. Toutes les infos sur http://mussig.fr/ et https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/