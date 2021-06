Viulenze... di Ghjacumu Fusina

Ch’elli fussinu in parulle è ancu menu in atti, ci avvidimu chì i fatti di viulenza sò di menu in menu rari è si ne pò omu frasturnà daveru ch’ùn hè mai una bella cosa per nisunu.

Quand’ella accade à riprisententi eletti, ancu i più alti, ùn si pò micca accettà, ben intesa. Sò stati certi merri, per indettu, vittime di colpi, bastunate è ferite da ospitalizazione, senza cuntà minacce d’ogni generu, lettere persunali è scrizzioni nant’à i muri…

Di sicuru chì cum’è l’avucati si puderà pruvà à spiegà i mutivi, cagioni è origini diverse di e lite è altri cunfronti chì anu purtatu è portanu tutti i ghjorni ghjente d’ogni cundizione suciale à entre in brutte cuntese contr’à qualchissia ch’ùn li và. D’altronde e manifestazioni massicce facenu da per elle a dimustrazione publica di e centu rivendicazioni è scuntentezze chì a vita suciale mette à spessu in via publica : i sindicati o i partiti pulitichi ne piglianu tandu e so risponsabbilità, chì quessa hè una manera di fà accettata fin ch’ella si sviluppa in modu organizatu è tranquillu. Ma custì dinù s’hè vistu quant’ella pò fà esce da u suminatu a zerga generale cù e so manifestazioni in carrughju.

In certi lochi hè omu forse più avvezzi à azzioni viulenti chè in certi altri, più sucialmente organizati è chì si tenenu facilmente à una solita disciplina. In casa nostra a zerga sborga prestu è ne vene à i fatti più prestu chè à i discorsi ragiunati. Tandu ùn ci hè pulizza nè ghjustizia chì tenga. A nostra storia hè piena zuffa di casi di issu generu. Ci pudemu cascà tutti, ma una manera savia è un accostu intelligente di ciò chì pò succede, fermanu sempre a più bella scelta umana, ancu s’ella pare più vigliacca à prima vista.

Ghjacumu Fusina