Vivez la féerie sans limite des Noëls de Moselle 2019 avec France Bleu Lorraine

Jusqu'au 5 janvier 2020, découvrez le nouveau visage du territoire mosellan, scintillant et illuminé pour les fêtes. Des marchés de Noël de Metz au défilé de la St Nicolas de Yutz, du Foie gras de Phalsbourg à la faïence de Sarreguemines : il n'y a plus qu'à vous laisser guider...

Du 20 novembre au 5 janvier, vivez la magie des Noëls de Moselle ! Le Département de la Moselle vous invite à la féerie Sans Limite avec des dizaines d'animations, de manifestations dans tout le territoire.

Sentiers des lanternes, marchés de Noël, défilés autour de St Nicolas, marches chaleureuses et illuminées, dégustations des produits locaux, rencontres avec les artisans mosellans, vidéo mapping sur la cathédrale de Metz : une pléiade d'invitations à l'éblouissement et à la féerie des Noëls de Moselle.

Ambiance de Noël à Sierck-les-Bains - ©Olivier-Henry Dancy

Retrouvez toute l'actu de Noëls de Moselle dans la Lorraine en Fête chaque samedi et dimanche entre 11h et 12h30

La magie des Marchés de Noël

Au cœur des festivités des Noëls de Moselle, retrouvez quelques uns des plus beaux marchés de Noël du département : que ce soit à Metz avec sa grande roue et ses 5 sites bien spécifiques, à Sarreguemines au cœur de la cité faïencière , Yutz et son marché de St Nicolas, Montigny-les-Metz sans oublier la grande parade de Thionville et Sierck-les-Bains.

La féerie thionvilloise Noël Féérique à Thionville avec France Bleu Lorraine

MOSL et pain d'épice :) - ©noelsdemoselle

Illuminations et scintillements

La Parade des cerfs géants à Sarreguemines, le 8 décembre : parade visuelle, musicale et lumineuse par la Compagnie Remue-Ménage accompagnée de cerfs et biches qui traversera les rues du centre ville.

à Sarreguemines, le 8 décembre : parade visuelle, musicale et lumineuse par la Compagnie Remue-Ménage accompagnée de cerfs et biches qui traversera les rues du centre ville. Metz illuminée à Metz, le 7 décembre : 10 km de promenade nocturne à la (re)découverte des rues de la cité messine, des illuminations magiques en cette période à ses plus beaux monuments.

à Metz, le 7 décembre : 10 km de promenade nocturne à la (re)découverte des rues de la cité messine, des illuminations magiques en cette période à ses plus beaux monuments. Mais aussi : la marche des lumières le 27 décembre à Abreschviller (parcours illuminé de 8 km); la Lanterne du Bon Dieu (vidéomapping) du 21 novembre au 5 janvier à la Cathédrale de Metz ; la marche illuminée le 7 décembre organisée à Longeville-les-Metz; descente aux flambeaux du Rocher de Dabo le 30 novembre.

Produits locaux et gourmandises

Fête régionale du foie gras salle Vauban à Phalsbourg, les 14-15 et 21-22 décembre : 40 artisans et producteurs proposent leurs produits issus des terroirs lorrains et alsaciens au tour d'un marché gourmand, d'atelier culinaire et d'animations diverses.

salle Vauban à Phalsbourg, les 14-15 et 21-22 décembre : 40 artisans et producteurs proposent leurs produits issus des terroirs lorrains et alsaciens au tour d'un marché gourmand, d'atelier culinaire et d'animations diverses. La Cité des gourmandises à St Avold , les 7-8 et 14-15 décembre : cette année, les biscuits et douceurs de Noël sont à l'honneur dans l'enceinte de la cour de la mairie où se rassembleront boulangers, artisans et producteurs. Des contes traditionnels de Noël seront également projetés à la tombée de la nuit sur la façade de l'Hôtel de Ville.

, les 7-8 et 14-15 décembre : cette année, les biscuits et douceurs de Noël sont à l'honneur dans l'enceinte de la cour de la mairie où se rassembleront boulangers, artisans et producteurs. Des contes traditionnels de Noël seront également projetés à la tombée de la nuit sur la façade de l'Hôtel de Ville. Mais aussi : restaurant gastronomique éphémère "Les Etoiles de Noël" à Sierck-les-Bains les samedis et dimanches dès le 30 novembre ; produits régionaux sur les différents marchés de Noël notamment place de Chambre à Metz ; salon gastronomique autour du Warndt les 23 et 24 novembre à Freyming-Merlebach.

CARTE DES MARCHES CARTE Les marchés de Noël 2019 en Moselle

Illuminations et scintillements

La Parade des cerfs géants à Sarreguemines, le 8 décembre : parade visuelle, musicale et lumineuse par la Compagnie Remue-Ménage accompagnée de cerfs et biches qui traversera les rues du centre ville.

à Sarreguemines, le 8 décembre : parade visuelle, musicale et lumineuse par la Compagnie Remue-Ménage accompagnée de cerfs et biches qui traversera les rues du centre ville. Metz illuminée à Metz, le 7 décembre : 10 km de promenade nocturne à la (re)découverte des rues de la cité messine, des illuminations magiques en cette période à ses plus beaux monuments.

à Metz, le 7 décembre : 10 km de promenade nocturne à la (re)découverte des rues de la cité messine, des illuminations magiques en cette période à ses plus beaux monuments. Mais aussi : la marche des lumières le 27 décembre à Abreschviller (parcours illuminé de 8 km); la Lanterne du Bon Dieu (vidéomapping) du 21 novembre au 5 janvier à la Cathédrale de Metz ; la marche illuminée le 7 décembre organisée à Longeville-les-Metz; descente aux flambeaux du Rocher de Dabo le 30 novembre.