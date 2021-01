Vivian Maier et le Champsaur - La Route du Mimosa - Jules Cantini

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : du tourisme avec les 130 kilomètres de la Route du Mimosa de Bormes à Grasse, et deux portraits, celui de la photographe américaine Vivian Maier liée au Champsaur et celui du sculpteur marseillais Jules Cantini.

Vivian Maier et le Champsaur

Quand vous sillonnez les routes, points de vue et placettes du Champsaur, de nombreux panneaux d'interprétation témoignent du passage dans les années 1950 de Vivian Maier. Cette photographe américaine a immortalisé en noir et blanc cette vallée des Hautes-Alpes et une association entretient sa mémoire. France Bleu Provence dresse son portrait. Et vous : connaissez-vous l'œuvre photographique de Vivian Maier ? Avez-vous eu la curiosité de parcourir les cinq circuits Vivian Maier en Champsaur ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

La Route du Mimosa

130 kilomètres de Bormes-les-Mimosas à Grasse en passant par Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Mandelieu-la-Napoule, Tanneron et Pégomas, dans un univers tout jaune, c'est la promesse de la Route du Mimosa.

L'étape de Tanneron sur la Route du Mimosa (Var, Pays de Fayence) © Radio France - Cédric Frémi

Une route touristique qu'il faut emprunter en ce moment et jusqu'en mars pour profiter des paysages transformés par les pompons jaunes des mimosas en fleurs.

Sur la Route du Mimosa, à Tanneron (Var, Pays de Fayence) © Radio France - Cédric Frémi

Et vous : avez-vous déjà parcouru cette Route du Mimosa ? Quelles sont vos endroits préférés pour apprécier au mieux les mimosas en fleurs : les Maures, l'Estérel, le massif du Tanneron ? Dites-le nous au 04 42 38 08 08.

Le mimosa en fleur à Tanneron (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Jules Cantini, sculpteur marseillais

Il y a 195 ans, le 2 janvier 1826, naissait à Marseille Jules Cantini. Ce sculpteur connu pour avoir dessiné les plans de la Fontaine de la place Castellane était aussi un bienfaiteur. Son portrait, avec Luc Georget, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Marseille. Et vous, que connaissez-vous de l'œuvre de Jules Cantini ? Partagez vos connaissances sur ce sculpteur au 04 42 38 08 08.

