Vos vacances à Serre-Ponçon et dans le Guillestrois-Queyras - Urban Hike à Marseille

Ce samedi sur France Bleu Provence de 10h à 11h, destination les Hautes-Alpes et Marseille, avec les Offices de Tourisme de Serre-Ponçon et du Guillestrois-Queyras, et avec Olivier Duvallet, guide-urbaniste-cartographe pour Urban Hike, les randonnées urbaines à Marseille.

Bienvenue dans "Destination Provence", votre émission histoire/patrimoine/découvertes régionales et tourismes avec nos invités et avec vous qui pouvez intervenir à tout moment au 04 42 38 08 08. "Destination Provence" est à l'heure des vacances scolaires, peut-être avez-vous choisi de rester à la maison, peut-être au contraire avez-vous envie de bouger et de changer d'air... Ce matin, nous vous proposons de découvrir deux destinations haut-alpines.

Vos vacances d'hiver à Serre-Ponçon

Serre-Ponçon d'abord, tout autour du Lac et d'Embrun, où les sites de ski de fond de Réallon et Crévoux ne désemplissent pas. Biathlon, sorties encadrées, raquette, VTT sur neige et sorties sécurité ne manquent pas... Les détails avec l'Office de Tourisme de Serre-Ponçon.

Vos vacances d'hiver dans le Guillestrois-Queyras

Le Guillestrois-Queyras ensuite où les paysages sauvages de Ceillac, Saint-Véran ou Arvieux séduisent les amoureux de la nature et des sommets enneigés.

Et vous : avez-vous pu passer quelques jours autour de Serre-Ponçon, dans le Guillestrois et dans le Queyras ? Racontez-nous : c'était comment ? 04 42 38 08 08 !

Urban Hike : les randonnées urbaines à Marseille

Et puis dans la deuxième demi-heure de "Destination Provence", nous allons marcher dans Marseille, du Vieux-Port au Parc Valmer, de la Major aux Cinq-Avenues, de la place Castellane à Malmousque, avec Olivier Duvallet, cartographe et urbaniste de formation, reconverti en guide de randonnée sportive et urbaine, à la tête d'Urban Hike. Il en profitera pour nous expliquer pourquoi certains axes portent le nom d'avenues et boulevards alors qu'ils ne sont en réalité que des impasses et rues très étroites...