Vous connaissiez les jardins, découvrez le château!

Pendant ces vacances de la Toussaint, le château de Villandry vous ouvre son histoire avec les visites "Vie(s) de château!". La grande, "Le Château de Villandry est le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la Renaissance dans le Val de Loire. Dans la lignée de François Ier, Jean Breton, secrétaire des Finances du Roi, métamorphose la forteresse médiévale de Colombiers en un château élégant représentatif de l’audace architecturale de la Renaissance."

ⓘ Publicité

Mais aussi son histoire plus intime, qui y vivait, comment y vivait-on? Comment chauffait-on un édifice de cet ampleur, quels meubles se trouvaient sur place? Autant de questions qui trouveront réponse lors de ces visites ludique en famille.

Château de Villandry © Getty - Dorling Kindersley

Une bonne façon de découvrir l'histoire du château de Villandry au fil des siècles et de ses différents occupants.

A l’issue de la visite vous pourrez même imaginer en famille votre intérieur rêvé du château lors d'un atelier.

Prochaines visites : Samedi 29 octobre, mercredi 02 et samedi 05 novembre à10h30 et 14h30. Attention, réservation obligatoire . Les tarifs pour cette visite "Vie(s) de château!" (Château, jardins et atelier) 17€ pour les adultes, 12€ pour les jeunes.