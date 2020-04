Voyage dans le passé : des cartes et des vues aériennes des P.O à travers le temps

Et c'est possible grâce à un site internet qui permet de comparer des vues aériennes et des cartes pour un saut dans le temps du 21ième siècle au 18ième en passant par les années 50. C'est valable pour les Pyrénées-Orientales, la grande région Occitanie et l'ensemble de la France.

On va visiter les communes ou les espaces naturels de notre région avec le site https://remonterletemps.ign.fr, un site de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière.

Alors concrètement je sélectionne une zone ou un village, une ville, sur une carte : Rodez, Agde, Beaucaire, Toulouse, Montpellier, Nîmes et pourquoi pas Font-Romeu puisque géographiquement moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales.

Et là j'ai le choix entre, par exemple, des photos aérienne d'aujourd'hui, celles des années 2000 et celle des années 50 et du début des années 60. Alors déjà c'est intéressant de voir nos départements dans les années 60 alors que nous étions petit ou pas né du tout. Mais l'astuce, sur ce site c'est que vous pouvez par exemple sélectionner d'un côté les photo aériennes de Collioure toujours dans les Pyrénées-Orientales, de nos jours, et les comparer avec celles des années 50. Concrètement vous affichez la carte aérienne d'aujourd'hui et une espèce de loupe apparaît et vous permet quand vous la faites bouger sur votre écran, de voir apparaître Collioure mais dans les années 50. C'est très impressionnant !

Et ce site vous propose aussi, et ça c'est ce que je préfère, les cartes de l’État-Major au 19ième siècle, et là, même principe en passant la loupe numérique sur l'écran je peux comparer facilement avec les photos aériennes du 21ième siècle et pourquoi pas avec les années 50 si je veux m'amuser.

Encore plus surprenant, https://remonterletemps.ign.fr, propose la carte de Cassini du 18ième siècle, c'est la première carte topographique du royaume de France à l'époque au 18ième, on remonte quasiment, au temps de Louis XIV et on peut comparer avec la carte aérienne d'aujourd'hui.

On y passe des heures et c'est passionnant, en plus on a le temps en confinement.

Alors on pourrait imaginer des cartes qui simuleraient le futur à partir d'estimations c'est possible et ça arrivera peut-être mais on en revient aux films et séries de science fiction, quand la fiction s'intéresse au futur elle est souvent un peu trop ambitieuse ou inquiétante, alors profitions de l'instant en confinement et visitons le passé sur https://remonterletemps.ign.fr