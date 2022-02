On voyage dans le temps au Musée Papotte de Bligny-sur-Ouche !

Le Musée Papotte a pour objectif de faire découvrir aux jeunes et redécouvrir aux aînés la vie rurale et paysanne d'avant 1950, grâce à des visites guidées et commentées par des guides bénévoles passionnés. France Bleu Bourgogne vous emmène explorer les lieux !

Le Musée Papotte est un lieu vivant où les bénévoles expliquent, outils et objets à l'appui, le quotidien et le travail de nos aïeux, artisans, ouvriers et fermiers de la région. Sont proposés aux visiteurs une école reconstituée du siècle dernier, l'intérieur d'une maison paysanne et l'outillage de divers métiers artisanaux d'autrefois, sans oublier la fabrication du tonneau !

Henri David, Président de l'asso devant l'espace tonnellerie et menuiserie d'autrefois © Radio France - Caroline PAUL

Présentation du Musée Papotte et petit tour à l'école d'antan Copier

Michel, guide bénévole dans l'école du siècle dernier © Radio France - Caroline PAUL

On vous fabrique une paire de sabots ? Copier

Les savoir-faire d'autrefois sont une source d'inspiration pour les générations d'aujourd'hui...

Edith, guide bénévole nous explique les rouages du métier de tisseran Copier

Sur un métier à tisser de 1850, le chanvre est prêt à être tissé ! © Radio France - Caroline PAUL

MUSEE PAPOTTE - 7, rue du Moulin Papotte à BLIGNY-SUR-OUCHE - Tél. : 03 80 20 12 71 - museepapotte@gmail.com - VISITES GUIDEES sur rendez-vous toute l'année - tarif adulte 4 € - tarif enfant (5 à 12 ans) : 1 €