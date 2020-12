Domaine Xavier Reverchon, à Poligny (Jura) : la révolution du passé au futur

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

Sur la route des vignobles jurassiens est disponible en podcast.

Un viticulteur qui a fait sa révolution il y a 30 ans

Nous prenons la direction de la capitale du Comté, qui n'est d'ailleurs pas qu'un lieu de négoce. Poligny est aussi au cœur de l'appellation Côtes du Jura !

Le domaine Xavier Reverchon produit tout ce que le Jura sait faire, an appellation Côtes du Jura. Paille, Jaune, Macvin et autre crémant Côtes à Côtes, pour toutes les saveurs d'un vignoble polinois qui s'étendait sur plus de 600 ha avant le Phylloxéra. Une centaine tapisse encore les coteaux environnants, entre 300 et 400 m d'altitude.

C'est une erreur de la nature qu'on exploite !

Xavier Reverchon, domaine Xavier Reverchon Copier

Poligny, vue de ses coteaux viticoles sur la route de Plasne © Radio France - Dominique Parreaux

Nous allons faire la connaissance d'un viticulteur également multi-récomprensé. L'univers est ici plus urbain, mais les vignes ne sont pas loin !

Il n'y a pluys qu'à stationner ! © Radio France - Dominique Parreaux

Xavier Reverchon, c'est la culture viticole et une certaine culture familiale : quatre générations de Reverchon ont travaillé ces mêmes terres, en mode charrue.

Pignon sur rue... pignon sur fûts ! © Radio France - Dominique Parreaux

Bienvenue au pays des Vieilles Vignes et du Jaune, dont on s'émeut encore de l'origine.

Xavier Reverchon rime aussi avec dégustation... © Radio France - Dominique Parreaux

On pourrait y rester des heures, à boire aussi ses paroles...

Et hop ! Y a plus qu'à étiqueter ! © Radio France - Dominique Parreaux

... mais traversons la rue : c'est en effet en face que l'on découvre les caves de jaune, où opère la magie du voile, un mystère de la chimie qui fait le caractère et la singularité du vignoble jurassien !

Xavier Reverchon © Radio France - Dominique Parreaux

