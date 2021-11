Xilaba : la finale du championnat des bertsulari aura lieu ce samedi à Saint-Jean-de-Luz

La finale de Xilaba, le championnat des bertsulari du Pays Basque nord aura lieu ce samedi à Saint-Jean-de-Luz. Le concours qui avait été annulé en 2020 à cause des restrictions liées à la Covid-19 a lieu depuis le 18 septembre dernier. Six des 24 improvisateurs en lice sont arrivés en finale.

Amets Arzallus et trois autres finalistes participeront au championnat du Pays Basque qui commencera fin septembre 2022 à Getxo près de Bilbao

La finale de Xilaba a lieu ce samedi au Jai-Alai de Saint Jean de Luz. Au menu : des joutes d'improvisations de vers rimés, rythmés et chantés en langue basque. La discipline était en perte de vitesse il y a quelques décennies mais le renouveau est bien là avec pour les plus jeunes des cours, très fréquentés. Les démonstrations publiques et les différents championnats se multiplient, dont Xilaba depuis 2008.

L'an dernier, les épreuves avaient bien débuté mais les organisateurs avaient dû tout annuler à cause de la pandémie. Cette année, depuis la mi-septembre, les épreuves s'enchainent à nouveau avec, entre autres, Odei Barroso qui a révélé quelques uns des ses secrets:

Le bertsulari Odei Barroso révèle quelques secrets sur cette discipline ancestrale

Ce samedi, trois hommes et trois femmes vont s'affronter sur scène, parmi eux, Amets et Maddalen Arzallus, deux frères et sœurs qui savent faire passer le public du rire aux larmes. Les quatre meilleurs bertsulari pourront participer à Euskal Herriko Txapelketa Nagusia, le championnat général des sept provinces du Pays Basque. Coup d'envoi en septembre prochain à Getxo, près de Bilbao.