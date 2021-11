Yvelines : la villa du Vésinet, le "troisième amour" de Joséphine Baker

Joséphine Baker, qui est panthéonisée ce mardi, a longtemps vécu dans une villa du Vésinet (Yvelines). Et la ville est encore fière d'avoir accueilli une habitante aussi illustre et généreuse.

Joséphine Baker, icône des années 1920, devient la sixième femme et la première femme noire à rejoindre le Panthéon ce mardi. Un honneur pour cette militante des droits civiques, mais aussi officière du renseignement pendant la Seconde Guerre Mondiale. Lorsqu'elle était star du music hall, elle vivait au Vésinet (Yvelines).

Une décennie de fêtes

La villa est moins connue que sa demeure des Milandes en Dordogne Mais elle a tout même vécu 18 ans dans cette bâtisse construite pour une baronne en 1880, la villa du Beau Chêne. Ce qui fait dire à Alain Marie Foy, ancien maire de la ville et président de la société d'histoire de la commune que "Joséphine Baker n'avait pas deux amour mais trois. Et le troisième c'était le Vésinet".

Elle y reste de 1929 à1947 et y accueille toute une ménagerie : des poules, des moutons, des singes et même sa guéparde Chiquita. Dans la parc, il y a encore la cage, qui servait à la punir lorsqu'elle dévorait les poules de la basse-cour. Et le week-end le parc était le théâtre de grandes fêtes où le Tout-Paris s'invitait, provoquant les "seuls bouchons qu'ait connu Le Vésinet à l'époque", explique Philippe Baudry, l'acquéreur du lieu.

Le parc du site s'étend sue 1,5 hectare © Radio France - Caroline Félix

Joséphine Baker garde la réputation d'avoir été une star "simple", qui adorait les enfants, leur offrant des confiserie lorsqu'ils attendaient devant la boulangerie. Alain-Marie Foy souligne aussi avec fierté que c'est au Vésinet que le capitaine Jacques Abtey la contacte e 1940, afin qu'elle entre dans la Résistance en tant qu'agente de renseignement.

Un site en rénovation depuis des années

Philippe Baudry a acheté la propriété vétuste il y a environ sept ans, à la demande du notaire de Joséphine Baker. "Il m'a dit 'ce serait bien que tu la reprennes, comme tu es architecte, tu pourrais faire des travaux'", explique-t-il, ajoutant que "personne ne voulait l'acheter, la structure porteuse était rongée, tout était abimé, ni le chauffage ni l'électricité ne fonctionnaient".

Les boiseries sont refaites à l'identique après avoir été en partie détruites dans une inondation © Radio France - Caroline Félix

Ce qui finit par le convaincre, après deux ans de réflexion, est de découvrir la vie de l'artiste : "je ne connaissais pas ses exploits pendant la guerre et toutes les causes justes qu'elle avait noblement défendues. Je l'ai trouvé extraordinaire.". Il voit cette rénovation, qui aura duré 10 ans, comme "une responsabilité", il a donc ouvert le parc au public lors des journées du Patrimoine, ce qui n'était jamais arrivé depuis que l'artiste a quitté le Vésinet en 1947.