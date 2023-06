RCFM célèbre ses 40 ans en direct de Pescadori in Festa à Ajaccio

En ce jeudi 1er juin, journée anniversaire pour France Bleu RCFM avec Pescadori in Festa. Après Bastia en décembre dernier, c'est à Ajaccio que votre radio souffle ses 40 bougies aujourd'hui. Depuis le tout début de matinée, notre équipe vous donne rendez-vous en direct sur le port Tino Rossi et sur la place du marché d'Ajaccio.

Dès 11 heures, nous délocalisons nos émissions, vous pourrez tout d'abord assister au grand jeu "Aiò Ghjoca" avec Michael Andreani, et puis à midi c'est la rédaction qui vous donne rendez-vous en direct. Marion Galland recevra des journalistes qui ont fait l'histoire de RCFM à Ajaccio et on parlera également politique avec Laurent Marcangeli ou José Rossi.

"En 25 ans de maison, il y a beaucoup de souvenirs, forcément", explique Antoine Gannac, ancien journaliste de la station d'Ajaccio, désormais dirigeant du groupe audiovisuel Wide Studios et producteur à Novita Prod. "Il y a des souvenirs amicaux avec mes anciens collègues qui sont toujours des amis. Il y a des souvenirs amicaux également avec toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ma carrière. Il y a bien entendu des hommes politiques, des personnes engagées dans la vie sociale de la Corse, il y a ceux qui étaient jeunes et qui le sont aujourd'hui un petit peu moins par la force des choses".

Et d'ajouter : "Ce sont des instants de vie, des tranches de vie qui sont souvent importantes, impactantes, qui ont défini aussi une période qui était complexe. Parce que j'ai travaillé à RCFM de 1986 jusqu'autour des années 2010 et donc c'était des années importantes pour la Corse avec des évolutions au plan politique, des évolutions fortes sur le plan social aussi et bien entendu -parce que c'était ma spécialité- des événements marquants du point de vue des faits divers, des opérations de police et de justice".

De 13h à 14h retour de Michael Andreani avec là encore des voix qui ont marqué RCFM, celles des animateurs présents et passés qui nous raconteront leur histoire avec notre radio ! De 14h à 16h c'est "Dite a vostra" qui sera en direct et en public depuis la place du marché d'Ajaccio.

Un ancrage à plusieurs niveaux

Tous les acteurs de France Bleu RCFM vont prendre part à cette journée spéciale et il y aura donc de nombreux invités. 40 ans ce n'est pas rien pour une radio, et en quatre décennies, le moins que l'on puisse dire c'est que RCFM a su s'ancrer sur son territoire.

Un ancrage à plusieurs niveaux : dans la vie culturelle, bien sûr, en baladant ses micros dans toutes les foires, tous les festivals, en organisant des veillées, des concerts, ou tout simplement en donnant la parole aux acteurs culturels de l'île. RCFM c'est tout simplement LA radio de la promotion de la culture corse et de ses artistes.

Un ancrage dans l'information également, depuis 40 ans à travers de multiples rendez-vous, RCFM vous informe au quotidien, 7 jours sur 7, 365 jours par an et ses journalistes sont prêts, à tout moment, à prendre l'antenne quand l'actualité le demande. C'est aussi ça la force de France Bleu RCFM et de sa mission de service public. La rapidité, l'interactivité et la proximité.

"Dans le respect de cette exigence de qualité et d'indépendance"

"Cet anniversaire est l'occasion pour moi de me remémorer ce que furent les débuts de la radio de service public au moment où la bande FM, connaissait une évolution majeure" évoque Dominique Bucchini, 80 ans, ancien maire de Sartène (1977-2001), ancien président de l'Assemblée de Corse (2010-2015). "C'était la fin du monopole d'État, ouvrant ainsi à la nouveauté et à la liberté, à la pluralité et au pluralisme, bref, à plus de démocratie. Et c'est effectivement dans une grande proximité permise par cette évolution que nous, auditeurs, nous nous sommes mis à l'écoute. Et de fait, le lien s'est créé, entendant régulièrement des femmes et des hommes dont les voix deviendront familières. Émissions, journaux, forum. J'imagine l'enthousiasme que vous avez eu de faire vivre de génération en génération la radio publique de la Corse, dans le respect de cette exigence de qualité et d'indépendance".

Un grand concert dès 19 heures sur le port Tino Rossi

Et puis bien sûr, dans l'ADN de la radio, il y a la langue corse, que ce soit dans la programmation musicale ou dans ses émissions. La langue corse qui est bien sûr à l'honneur tout au long de cette journée d'anniversaire y compris pour la soirée de clôture avec un grand concert et un plateau d'artistes de premier choix sur le port Tino Rossi. À partir de 19h : Suarina, Laurent Matteaccioli, Paul Mancini, Jean Menconi, Diana Saliceti, Felì ou encore Canta U Populu Corsu, suivis à 20h30 du groupe Habana Band, puis à 21h30 du groupe Voce Ventu.