12ème salon du jardinage de Jouy-sur-Eure les 27 et 28 août 2022

Le salon du jardinage de Jouy-sur-Eure Plantes ce sont 85 exposants, 4000m2 d’exposition en extérieur et intérieur sur le terrain communal, dans la cour de l’école et dans la salle des fêtes.

Affiche salon du jardinage de Jouy-sur-Eure 2022

Sur place, de nombreuses variétés, rosiers, plantes aromatiques, vivaces, cactus, légumes... de la décoration et de l'outillage, livres et jeux...

Restauration possible sur place.

Baptême d’une nouvelle sauge:

samedi 27 vers 11h , en présence du maire, elle prendra le nom de « La Belle Jovicienne »

Ateliers :

Samedi et Dimanche Tressage de l’osier avec Virginie Maradan, sur le stand « De l’Osier au jardin » Participation aux fournitures 7,50€.

Décoration du bois avec Créabois, réalisation de fractales de Lichtenberg

Participation aux fournitures 10€

Conférences – débats :

Samedi 14h30 : Les oiseaux de nos régions et comment les accueillir dans nos jardins, présentée par Naturellement Reuilly.

Samedi 16h30 : Découverte du patrimoine, promenade historique au départ de l’espace restauration.

Dimanche 15h00 : Les oiseaux de nos régions et comment les accueillir dans nos jardins présentée par Naturellement Reuilly.

Dimanche : Eglise St Pierre de Jouy. Visite de l’église et projection de photos Jouy d’hier et d’aujourd’hui.

Horaires:

samedi 9/19h

dimanche 9/18h

Tarif:

2€ pour les 2 jours, gratuit -18ans

Renseignements et réservation des ateliers:

07 82 41 53 93 ou salon.jardinage.jouy27@orange.fr

Le site de l'association des jardiniers de la vallée de l'Eure