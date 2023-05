Sport et Collection

Chaque année, l'association " Sport et Collection " organise "500 Ferrari contre le cancer" : un évènement caritatif au profit au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers pour la recherche contre le cancer.

A cette occasion, 1 000 voitures de course, de sport et de prestige sont réunies au circuit du Val de Vienne au Vigeant. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Maserati, Ford, Alpine... sont présentes pour être admirées et testées !

Au programme : un concours d'élégance, des tours de pistes, des rallyes touristiques, des expositions, des retrospectives et un show de la Patrouille de France !

"500 Ferrari contre le cancer" c'est aussi le rendez-vous des voitures anciennes - Sport et Collection

France Bleu Poitou, partenaire de cet événement sera présent samedi 3 juin de 10h à 12h. Antoine Plouzennec sera en direct du circuit pour vous faire vivre au plus près cette 29ème édition !

Rencontres des associations, tours de pistes et découvertes des plus belles voitures ... comme si vous y étiez !

La patrouille de France fera son show avec un rafale - Sport et Collection