A Fiera di l'Alivu

Remise officielle des prix du 14ème concours régional d’huile d’olive AOP en partenariat avec le SIDOC (Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de Corse) et le Syndicat AOP Oliu di Corsica

Récolte sur l’arbre :

1er prix Médaille d’or : Moulin de Prunete de Joseph et Thierry Rioli à Cervione

2e prix Médaille d’argent : Arburi Cesari de Louis Cesari à Ghisonaccia

3e prix Médaille de bronze : Lacrima di a Filitosa de Claire Susini et Florence Mondoloni à Sollacaro

PRUGRAMMA

SABBATU U 16 DI LUGLIU

10h Ouverture de la foire

11h30 Inauguration officielle de la foire

Remise des prix du 14ème concours régional d’huile d’olive AOP

15h30 Réunion publique oléicole (Eglise St Augustin) organisée par le Foyer Rural de Montegrosso, la coopérative oléicole de Balagne, le SIDOC, l’ODARC et la CA2B : L’ogliastru, ce potentiel à exploiter. C’est le thème choisit cette année pour notre traditionnelle réunion. La greffe d’olivier pourrait permettre de multiplier le nombre d’arbres de manière très rapide, grâce au système racinaire important de l’arbre sauvage.

18h Démonstration de taille de l’olivier par Jean-Michel Neri

Apéritif musical à partir de 19h30 : SUA RINA

A partir de 22h Concert de L’ARCUSGI offert par le Foyer Rural de Montegrosso

DUMENICA U 17 DI LUGLIU

9h30 Ouverture de la Foire

10h30 Démonstration de taille de l’olivier par Jean-Michel Neri

17h Démonstration de taille de l’olivier par Jean-Michel Neri

18h Messe chantée

Apéritif musical à partir de 19h30 : SCAMBIU CORSU

22h Concert de SPICE BOYS offert par le Foyer Rural de Montegrosso

IN PERMANENZA

- D’eri à oghje :

Exposition par les enfants de l’école de Montemaggiore sur les différents moyens de récolte et de trituration de l’olive

- De l’alivu à l’oliu :

Démonstrations de presse avec moulin portatif par la Coopérative Oléicole de Balagne

- Dégustation découverte des huiles d’olive de Corse en AOP par le Syndicat AOC Oliu di Corsica

- Ghjesgia Sant’Aùstinu : Parc Naturel Régional de la Corse : Atelier sur le Gypaète Barbu et exposition sur les incendies de végétation en Corse – Projet GOLIAT

- Cappella San Ghjuvà : Exposition annuelle de l’atelier de peinture d’Algajola

- ASSOCIATION SŒURS DE COMBAT : AIDER les femmes et les hommes à APPRIVOISER le cancer pour en avoir moins peur, par des LIENS, de l’INFORMATION, des RENCONTRES et des ECHANGES. FAVORISER les partenariats avec des associations sportives, culturelles et de bien-être, pour offrir aux malades et aux aidants des moments de vitalité et de détente propices à la création d’énergie.

- L'Office de tourisme Calvi Balagne sera au cœur de la foire pour accueillir et informer les visiteurs avec ses conseils et produits touristiques : Guide randonnées, circuits VTT, produits bien être, visites guidées...

- Nos amis à 4 pattes – Refuge de Calvi

Animations gratuites et concerts offerts – Restauration assurée sur place

Pour tous renseignements : Foyer Rural de Montegrosso

Tél : 04 95 62 81 72 – Courriel : fieradilalivu@wanadoo.fr