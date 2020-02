A GAGNER : une journée au salon de l'agriculture 2020 porte de Versailles à Paris

Place de la Porte de Versailles, Paris, France

A l'occasion de la 57e édition du Salon International de l'Agriculture, qui se tient du 22 février au 1er mars à Paris Expo Porte de Versailles, France Bleu Limousin vous propose de gagner votre séjour sur place :

vos entrées au salon valables pour la journée Limousine du 27/2

le transport Limoges-Paris AR en train (valable le 26/2 pour l'aller, et le 27/2 pour le retour)

la nuit d'hôtel (du 26 au 27/2)

Comment participer ?

Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous.

France Bleu Limousin en direct du Salon

A l'occasion de la journée limousine , le jeudi 27 février, France Bleu Limousin installe ses studios au cœur du Salon International de l'Agriculture , et vous propose une matinée spéciale. Pascal Sammartano et Fabienne Joigneault vous accompagneront dès 6h. Régine Rossi-Lagorce vous fera vivre les coulisses du salon. A partir de 9h Marie-Ange Roulenq animera une émission experts spéciale et de 10h à 11h Diane Bridgland vous proposera une émission cuisine spécifique.